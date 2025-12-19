Nước NATO cảnh báo một hành động của Nga ngay khi đạt thỏa thuận, ông Putin phản pháo

Thủ tướng Phần Lan: Nga sẽ điều quân đến biên giới NATO

Nga sẽ điều động lực lượng về phía sườn phía đông của NATO nếu có thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, Thủ tướng Phần Lan cảnh báo, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng ngân sách quốc phòng cho các quốc gia tiền tuyến.

Ông Petteri Orpo cũng kêu gọi các nước còn lại của EU thể hiện sự đoàn kết với các quốc gia sườn phía đông, những nước đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

"Chúng ta biết rằng khi có hòa bình ở Ukraine, Nga vẫn là mối đe dọa. Rõ ràng là họ sẽ điều động lực lượng quân sự đến gần biên giới của chúng ta và gần biên giới Baltic", Thủ tướng Phần Lan nói với Financial Times.

Quân đội Phần Lan và Anh trong một cuộc tập trận lớn dọc biên giới NATO với Nga. Ảnh: PA Wire

Một số nước NATO đã cảnh báo rằng Nga sẽ sẵn sàng cho một cuộc đối đầu lớn với liên minh quân sự phương Tây trong vòng ba đến năm năm sau khi chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Estonia, Lithuania và Ba Lan đều đang trên đà chi hơn 5% GDP cho quốc phòng vào năm tới - vượt xa mục tiêu chi tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cùng với các quốc gia tiền tuyến khác cũng đang tăng chi tiêu quân sự. Ông Orpo cho biết điều quan trọng là châu Âu phải sẵn sàng tự vệ khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi lục địa. "Chúng ta biết rằng Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ và tham gia vào quốc phòng ở châu Âu vì họ có nhiều mối quan ngại an ninh khác."

Phần Lan duy trì một chương trình mạnh mẽ bao gồm các hầm trú bom và nguồn cung cấp khổng lồ các vật liệu thiết yếu.

Thông điệp của ông phản ánh mối lo ngại của một số quốc gia tiền tuyến rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến sự lơ là từ một số quốc gia ở xa tiền tuyến hơn, vì cho rằng mối đe dọa đã giảm bớt.

Ông Putin phản pháo

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ lời đồn đại của phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Nga. Ông gọi đây là "những lời dối trá và vô nghĩa", nhằm thổi phồng sự hoảng loạn ở châu Âu.

Phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12, Tổng thống Putin lưu ý rằng tình hình địa - chính trị trên toàn cầu vẫn "căng thẳng" và "cực kỳ nguy cấp" ở một số khu vực.

Ông cáo buộc các nước thành viên NATO đang "chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn" bằng cách tăng cường và hiện đại hóa lực lượng tấn công, đồng thời khiến người dân phương Tây tin vào những tuyên bố về một cuộc xung đột không thể tránh khỏi với Nga.

"Tôi đã nhiều lần khẳng định, đây là lời dối trá, vô nghĩa và vô lý về mối đe dọa tưởng tượng nào đó từ Nga đối với các nước châu Âu. Điều này đang được thực hiện một cách có chủ đích", ông Putin nói.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng, trong suốt lịch sử, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Nga vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột và mâu thuẫn, miễn là còn dù chỉ một chút hy vọng.