Ukraine "vô hiệu hóa" hạm đội bóng tối Nga -Tổng thống Putin nổi giận, tuyên bố 1 điều

UAV Ukraine tấn công hạm đội bóng tối Nga

Reuters dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, ngày 10/12, các máy bay không người lái trên biển của Ukraine đã tấn công và làm tê liệt một tàu chở dầu Nga khi con tàu đang đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine trên Biển Đen, hướng về cảng Novorossiysk.

Đây là vụ tấn công bằng UAV trên biển thứ ba trong vòng hai tuần nhằm vào các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Chi phí bảo hiểm chiến sự cho tàu thuyền đi vào Biển Đen đã tăng mạnh, buộc các công ty bảo hiểm phải đánh giá lại chính sách hàng ngày khi xung đột lan sang các tuyến đường hàng hải.

Theo quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), tàu chở dầu Dashan đang chạy ở tốc độ tối đa và tắt thiết bị định vị khi các vụ nổ lớn xảy ra ở đuôi tàu, gây hư hại nghiêm trọng. Không có thông tin về thương vong.

Ba nguồn tin an ninh hàng hải cũng xác nhận vụ tấn công nhằm vào tàu Dashan, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của EU và Anh và hoạt động không treo cờ quốc gia. Nga hiện chưa có bình luận gì về việc này.

Video do quan chức Ukraine cung cấp cho thấy các UAV hải quân lao nhanh về phía tàu chở dầu trước khi những vụ nổ lớn xảy ra. Reuters đã xác minh hình ảnh trong video là tàu Dashan bằng cách đối chiếu boong tàu, cần cẩu và cấu trúc với tư liệu lưu trữ; thời gian và vị trí trùng khớp với dữ liệu từ SBU và hệ thống theo dõi tàu.

Quan chức SBU cho biết cơ quan này tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm cắt giảm nguồn thu dầu mỏ của Nga. Trong hai tuần qua, đây là chiếc tàu chở dầu thứ ba thuộc “hạm đội bóng tối” bị vô hiệu hóa — lực lượng từng giúp Điện Kremlin lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tàu hàng thuộc hạm đội bóng tối Nga bị Ukraine bắt giữ. Ảnh: TSN

Ukraine bắt giữ một tàu thuộc hạm đội bóng tối Nga

Theo TSN ngày 10/12, tại Odessa, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã bắt giữ một tàu chở hàng thuộc hạm đội bóng tối của Nga.

Theo SBU, chủ sở hữu tàu đang chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) và thường xuyên thay đổi tên tàu, người thụ hưởng tại các quốc gia thứ ba để né lệnh trừng phạt.

Con tàu được phát hiện tại cảng thương mại Odessa khi đang treo cờ một quốc gia châu Phi để bốc dỡ một lô ống thép. Điều tra cho thấy trước khi xung đột Ukraine bùng nổ, tàu đã ít nhất bảy lần vào cảng Sevastopol để xuất khẩu nông sản từ Nga.

Tình báo Ukraine xác định rằng cuối tháng 1/2021, con tàu này đã vận chuyển gần 7.000 tấn ngũ cốc từ Crimea sang các nước Bắc Phi.

Thuyền trưởng và 16 thủy thủ — công dân nhiều nước Trung Đông — có mặt trên tàu khi bị bắt giữ. SBU thu giữ kế hoạch bay, thẻ thủy thủ, tài liệu dẫn đường và nhật ký vô tuyến chứng minh việc tàu từng ghé các cảng Crimea.

Con tàu đã bị tịch thu để chuyển giao cho Cơ quan ARMA (Cơ quan quản lý tài sản bị tịch thu) của Ukraine.

Ông Putin đe dọa chặn Ukraine tiếp cận biển Đen. Ảnh: Reuters

Ông Putin đe dọa cắt đứt đường tiếp cận biển của Ukraine

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mạnh mẽ chỉ trích các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu chở dầu mà phương Tây cho rằng thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tại Biển Đen.

Ông Putin khẳng định: “Tấn công vào các tàu chở dầu, dù không nằm trong vùng biển quốc tế mà thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của một nước thứ ba như Thổ Nhĩ Kỳ, là hành vi cướp biển”.

Trước diễn biến này, Tổng thống Nga cảnh báo nước này sẽ cân nhắc áp dụng những “biện pháp đáp trả” đối với tàu thuyền của các quốc gia được cho là hỗ trợ các hoạt động tấn công.

Đáng lưu ý, ông Putin còn đề cập đến phương án cực đoan nhất: cắt đứt hoàn toàn đường tiếp cận biển của Ukraine.

“Khi đó, họ sẽ không thể tiến hành bất kỳ hành vi cướp biển nào nữa”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ngoài ra, để phản ứng trước các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào tàu chở dầu, ông Putin cho biết Nga sẽ mở rộng phạm vi tập kích vào hệ thống cảng biển của Ukraine và các tàu ra vào những cảng này.

Hồi đầu tháng, một quan chức an ninh Ukraine cho biết máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu Nga ở Biển Đen khi chúng đang trên đường đến một cảng của Nga để bốc dỡ dầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Ukraine cũng đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga, làm gián đoạn các chuyến vận chuyển dầu của nước này.