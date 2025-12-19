Startup gần 7 tỷ USD gây 'sôt' vì giúp người không biết lập trình cũng có thể làm phần mềm, doanh thu 200 triệu USD/năm, hiện có 320.000 khách trả phí

Từ nhỏ, Anton Osika đã muốn chế tạo mọi thứ. Niềm đam mê đã đưa anh đến với lập trình máy tính ở trường trung học, sau đó làm việc tại các công ty khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học tại quê hương Thụy Điển.

“Con người sinh ra để xây dựng mọi thứ”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với DealBook. Niềm tin đó đã thúc đẩy sự ra đời của Lovable, một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Stockholm do Osika đồng sáng lập vào năm 2023, cho phép người dùng không có kinh nghiệm lập trình cũng có thể nhanh chóng xây dựng các trang web và ứng dụng.

Hôm nay, Lovable thông báo vừa huy động được 330 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn mới, định giá công ty ở mức 6,6 tỷ đô la Mỹ. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi CapitalG và Menlo Ventures, cùng với sự tham gia của Khosla Ventures, Accel, EQT và một số nhà đầu tư khác. Thông tin này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Lovable huy động được 200 triệu đô la Mỹ với mức định giá 1,8 tỷ đô la Mỹ vào tháng 7.

Lovable, công ty do Osika thành lập cùng với Fabian Hedin, là một ví dụ khác về cách trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi ngành lập trình. Kể từ khi ChatGPT ra mắt, các trợ lý lập trình như Cursor và Cognition đã trở thành công cụ thiết yếu cho các nhà phát triển phần mềm. Lovable nằm trong số các công ty cho phép những người không biết lập trình xây dựng phần mềm.

“Nó đang biến một thị trường khổng lồ gồm những người chưa từng là nhà phát triển phần mềm thành những người sáng tạo nội dung, nhà phát triển và nhà xuất bản,” Matt Murphy, một đối tác tại Menlo Ventures, cho biết.

Sự phát triển của Lovable rất ấn tượng kể từ khi công ty ra mắt sản phẩm mới nhất vào cuối năm ngoái. Hiện tại, doanh thu định kỳ hàng năm của công ty đạt 200 triệu đô la, tăng từ 100 triệu đô la vào tháng 7, và có khoảng 320.000 khách hàng trả phí. Lovable, hiện chưa có lợi nhuận, cung cấp gói dịch vụ miễn phí cũng như gói đăng ký hàng tháng 25 đô la cho cá nhân và 50 đô la cho doanh nghiệp.

Theo Osika, phần lớn khách hàng của Lovable là những người sáng lập hoặc doanh nhân sử dụng công cụ này để khởi động các ý tưởng kinh doanh mới hoặc xây dựng dòng sản phẩm cho các doanh nghiệp hiện có. Điều thu hút khách hàng của Lovable – chẳng hạn như Brickwise - một công ty quản lý bất động sản, là tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Họ có thể tạo ra một trang web chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày mà không cần phải trả tiền cho kỹ sư phần mềm.

Các công cụ AI như Lovable có tác động sâu rộng đến sự tồn tại của các nhà khoa học máy tính. Tại sao phải trả tiền cho nhà phát triển khi bạn có thể sử dụng Lovable? Tuy nhiên, Osika vẫn lạc quan về tiềm năng của công cụ này trong việc tạo ra tăng trưởng kinh tế. Một trong những chỉ số mà anh quan tâm nhất là số lượng người truy cập hàng ngày vào các ứng dụng được xây dựng bằng Lovable, hiện có khoảng 6 triệu lượt.

“Nếu chúng ta có thể giúp nhiều doanh nghiệp trong số đó thành công hơn và tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn, tôi sẽ rất hài lòng với 12 tháng tới”, anh nói.

Phân khúc khách hàng chính khác của Lovable là các khách hàng doanh nghiệp sử dụng công cụ này để xây dựng nguyên mẫu. Các cuộc trò chuyện với khách hàng của Lovable tại các công ty doanh nghiệp đã thuyết phục Laela Sturdy, đối tác quản lý của CapitalG, người dẫn đầu thương vụ này, về giá trị của công ty khởi nghiệp.

“Chúng tôi đã nói chuyện với một số quản lý sản phẩm và họ cho biết với phương pháp tạo mẫu truyền thống, họ phải mất hàng tuần để xây dựng, hợp tác và thực sự có được một nguyên mẫu hoạt động. Nhưng với Lovable, họ chỉ mất vài giờ”, Sturdy nói. Klarna, Uber và Deutsche Telekom nằm trong số các công ty doanh nghiệp đang sử dụng Lovable.

Osika cho biết, khoản đầu tư mới trị giá 330 triệu đô la sẽ được sử dụng để đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là tích hợp Lovable với các nhà cung cấp phần mềm khác, chẳng hạn như các nhà xử lý thanh toán như Stripe và các công cụ soạn thảo tài liệu như Notion. Thứ hai là nâng cao năng lực kỹ thuật của Lovable để khách hàng không chỉ tạo ra các bản demo hoặc mô hình sản phẩm mà còn có thể ra mắt sản phẩm trên phần mềm do Lovable xây dựng.

“Nếu bạn là một công ty mới và muốn xây dựng mọi thứ trên nền tảng Lovable, điều đó hoàn toàn khả thi”, Osika nói. Công ty dự kiến sẽ tăng gấp đôi đội ngũ 120 người hiện tại trong 12 tháng tới.

Lovable đang cạnh tranh với các nhà phát triển thiết kế web và tạo mẫu hiện có, chẳng hạn như Figma và Replit, những công ty đang đầu tư mạnh vào các sản phẩm lập trình. Mối đe dọa cạnh tranh lớn hơn có thể đến từ các công ty AI lớn, như Google, OpenAI và Anthropic, những công ty tạo ra các mô hình mà các công ty khởi nghiệp như Lovable sử dụng làm xương sống cho sản phẩm.

Theo Murphy, cạnh tranh với OpenAI hay Google đòi hỏi phải xây dựng một lớp phần mềm được yêu thích có thể hoạt động trên các mô hình của các công ty đó và được khách hàng sẵn sàng trả tiền. Anh nói thêm, với Lovable, “các con số đã tự nói lên tất cả, ít nhất là cho đến hiện tại”.

Anton Osika bắt đầu lập trình từ năm 12 tuổi, học vật lý tại Viện KTH danh giá của Thụy Điển và từng làm việc tại CERN (phòng thí nghiệm vật lý lớn nhất thế giới). Tuy nhiên, anh sớm nhận ra nghiên cứu vật lý mất quá nhiều thời gian và hiệu quả tác động thấp:

“Tôi nhận ra rằng bạn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều bằng cách xây dựng công ty”.

Sau thời gian làm ở công ty tài chính và startup AI giáo dục, Osika đồng sáng lập Depict AI – một công cụ đề xuất sản phẩm kiểu Amazon. Startup này từng gọi vốn 17 triệu USD từ Tiger Global nhưng bị chững lại sau đại dịch. Khi ChatGPT ra đời, Osika nhận ra làn sóng AI quá lớn để bỏ lỡ.

Osika sau đó quyết định rời Depict, cùng đồng sáng lập Fabian Hedin xây dựng Lovable như một công cụ thị giác cho mọi người. Họ gọi vốn 8 triệu USD từ Hummingbird vào tháng 10/2023. Phiên bản đầu tiên thất bại, nhưng sau khi cải tiến, Lovable đã thu về 5 triệu USD chỉ trong hơn một tháng kể từ khi tái ra mắt tháng 11/2024.

“Con người hiểu con người. Lovable là công cụ giúp biến ý tưởng thành hiện thực trong vài phút”, Osika nói.

Theo: The NY Times, Forbes