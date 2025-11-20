Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng cường phi đô la hóa, nền kinh tế chủ chốt BRICS xả trái phiếu Mỹ, một siêu cường châu Á ngược dòng, mua vào 9 tháng liên tiếp

20-11-2025 - 07:25 AM | Tài chính quốc tế

Dữ liệu từ Bộ Tài chính cho thấy lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ giảm trong tháng 9, đánh dấu mức giảm đầu tiên sau 6 tháng.

Tăng cường phi đô la hóa, nền kinh tế chủ chốt BRICS xả trái phiếu Mỹ, một siêu cường châu Á ngược dòng, mua vào 9 tháng liên tiếp- Ảnh 1.

Theo dữ liệu công bố ngày 18/11, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ giảm nhẹ xuống gần 9,25 nghìn tỷ USD trong tháng 9, giảm nhẹ so với mức 9,26 nghìn tỷ USD của tháng 8. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, con số trên tăng 5,5%.

Nhật Bản tiếp tục là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Washington khi nắm gần 1,19 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ tính đến tháng 9. Đây là mức cao kỷ lục kể từ tháng 8/2022, ở mức 1,196 nghìn tỷ USD. Nhật Bản đã mua vào trái phiếu Mỹ trong 9 tháng liên tiếp.

Trong khi đó, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ giảm xuống còn 700,5 tỷ USD trong tháng 9, từ mức 701 tỷ USD trong tháng 8. Đây là lần giảm thứ 5 trong năm 2025.

Trong tháng 7, lượng trái phiếu kho bạc của Trung Quốc đã giảm xuống còn 696,9 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008 khi lượng nắm giữ giảm xuống còn 684,1 tỷ USD.

Trung Quốc là quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ 3 thế giới, sau Vương quốc Anh.

Các nhà phân tích cho biết, việc Trung Quốc thu hẹp dần danh mục trái phiếu kho bạc Mỹ trong thập kỷ qua cho thấy những cân nhắc chiến lược và được hỗ trợ bởi thị trường. Về mặt chiến lược, Bắc Kinh tìm cách giảm bớt phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ cho mục đích dự trữ, thanh toán thương mại và đầu tư.

Trung Quốc cũng cắt giảm danh mục đầu tư trái phiếu kho bạc để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Các nhà phân tích lưu ý rằng kinh tế giảm tốc, thách thức hậu đại dịch và các rào cản thương mại gia tăng đã hạn chế dòng vốn xuất khẩu, gây thêm áp lực buộc Bắc Kinh phải củng cố đồng nội tệ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư Anh cũng đã giảm lượng trái phiếu kho bạc xuống còn 865 tỷ USD trong tháng 9, giảm so với mức 904,3 tỷ USD trong tháng 8.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 132,9 tỷ USD cổ phiếu Mỹ trong tháng 9, tăng so với mức 89,4 tỷ USD. Dữ liệu cũng cho thấy dòng vốn ròng chảy vào Mỹ đạt tổng cộng 190,1 tỷ USD, cao hơn mức 187,1 tỷ USD của tháng 8.

The Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Trung Quốc - quốc gia thuộc khối BRICS -  đạt 18,27 nghìn tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 19,5 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Tham khảo: Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Đốt’ tiền như giấy, ‘đế chế’ giáo dục Montessori sụp đổ: Lỗ trên 400 triệu USD trong 5 năm, hơn 140 trường đóng cửa, hàng nghìn giáo viên lẫn trẻ em ‘bơ vơ’

‘Đốt’ tiền như giấy, ‘đế chế’ giáo dục Montessori sụp đổ: Lỗ trên 400 triệu USD trong 5 năm, hơn 140 trường đóng cửa, hàng nghìn giáo viên lẫn trẻ em ‘bơ vơ’ Nổi bật

Quan chức Fed chỉ ra yếu tố quyết định để điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12

Quan chức Fed chỉ ra yếu tố quyết định để điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12 Nổi bật

Trung Quốc đang âm thầm làm việc này tại một quốc gia Đông Nam Á, có khả năng 'cắt đứt' quyền trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc đang âm thầm làm việc này tại một quốc gia Đông Nam Á, có khả năng 'cắt đứt' quyền trừng phạt của Mỹ

06:30 , 20/11/2025
Ngỡ ngàng cặp hồng được bán với giá kỷ lục 187 triệu đồng

Ngỡ ngàng cặp hồng được bán với giá kỷ lục 187 triệu đồng

22:40 , 19/11/2025
Hàn Quốc: Giới trẻ chọn đứng ngoài lực lượng lao động gây thiệt hại kinh tế lớn

Hàn Quốc: Giới trẻ chọn đứng ngoài lực lượng lao động gây thiệt hại kinh tế lớn

22:10 , 19/11/2025
Thị trường tiền điện tử bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD trong 6 tuần

Thị trường tiền điện tử bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD trong 6 tuần

21:40 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên