Tăng cường phi đô la hóa, nền kinh tế chủ chốt BRICS xả trái phiếu Mỹ, một siêu cường châu Á ngược dòng, mua vào 9 tháng liên tiếp

Theo dữ liệu công bố ngày 18/11, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ giảm nhẹ xuống gần 9,25 nghìn tỷ USD trong tháng 9, giảm nhẹ so với mức 9,26 nghìn tỷ USD của tháng 8. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, con số trên tăng 5,5%.

Nhật Bản tiếp tục là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Washington khi nắm gần 1,19 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ tính đến tháng 9. Đây là mức cao kỷ lục kể từ tháng 8/2022, ở mức 1,196 nghìn tỷ USD. Nhật Bản đã mua vào trái phiếu Mỹ trong 9 tháng liên tiếp.

Trong khi đó, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ giảm xuống còn 700,5 tỷ USD trong tháng 9, từ mức 701 tỷ USD trong tháng 8. Đây là lần giảm thứ 5 trong năm 2025.

Trong tháng 7, lượng trái phiếu kho bạc của Trung Quốc đã giảm xuống còn 696,9 tỷ USD – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008 khi lượng nắm giữ giảm xuống còn 684,1 tỷ USD.

Trung Quốc là quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ 3 thế giới, sau Vương quốc Anh.

Các nhà phân tích cho biết, việc Trung Quốc thu hẹp dần danh mục trái phiếu kho bạc Mỹ trong thập kỷ qua cho thấy những cân nhắc chiến lược và được hỗ trợ bởi thị trường. Về mặt chiến lược, Bắc Kinh tìm cách giảm bớt phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ cho mục đích dự trữ, thanh toán thương mại và đầu tư.

Trung Quốc cũng cắt giảm danh mục đầu tư trái phiếu kho bạc để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Các nhà phân tích lưu ý rằng kinh tế giảm tốc, thách thức hậu đại dịch và các rào cản thương mại gia tăng đã hạn chế dòng vốn xuất khẩu, gây thêm áp lực buộc Bắc Kinh phải củng cố đồng nội tệ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư Anh cũng đã giảm lượng trái phiếu kho bạc xuống còn 865 tỷ USD trong tháng 9, giảm so với mức 904,3 tỷ USD trong tháng 8.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 132,9 tỷ USD cổ phiếu Mỹ trong tháng 9, tăng so với mức 89,4 tỷ USD. Dữ liệu cũng cho thấy dòng vốn ròng chảy vào Mỹ đạt tổng cộng 190,1 tỷ USD, cao hơn mức 187,1 tỷ USD của tháng 8.

The Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Trung Quốc - quốc gia thuộc khối BRICS - đạt 18,27 nghìn tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 19,5 nghìn tỷ USD trong năm 2025.

Tham khảo: Reuters﻿