Robot hình người Trung Quốc giá ngang iPhone 17 Pro Max: Chưa phải cú nổ lớn nhưng thế giới vẫn dõi theo

Robot hình người có giá bán "gây sốc", thị trường phản ứng nhanh

Trong nhiều năm, robot hình người vẫn được xem là biểu tượng của công nghệ tương lai, nhưng đi kèm là mức giá khiến phần lớn người dùng chỉ có thể… đứng nhìn. Những mẫu robot có thể đi lại linh hoạt bằng hai chân thường được bán với giá hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn USD, chủ yếu phục vụ nghiên cứu hoặc công nghiệp nặng. Tuy nhiên, bức tranh đó đang dần thay đổi khi một startup Trung Quốc tung ra robot hình người có giá chỉ ngang một chiếc iPhone cao cấp.

Tháng 10 vừa qua, Noetix Robotics – công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh chính thức giới thiệu robot hình người mang tên Bumi với giá bán 9.998 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.400 USD, xấp xỉ giá một chiếc iPhone 17 Pro Max tại Trung Quốc. Ngay lập tức, thông tin này xuất hiện dày đặc trên các mặt báo công nghệ quốc tế.

Một startup Trung Quốc tung ra robot hình người có giá chỉ ngang một chiếc iPhone cao cấp. (Ảnh: Technode)

Theo SCMP và TechNode, Bumi là một trong những robot hình người thương mại có giá thấp nhất từng được công bố. Chỉ trong giờ mở bán đầu tiên, Noetix Robotics đã nhận hơn 100 đơn đặt hàng, con số này tăng lên hơn 500 đơn sau hai ngày.

Dù quy mô chưa thể so sánh với thị trường smartphone, phản ứng này cho thấy robot hình người giá rẻ không còn là ý tưởng viển vông. Nhiều chuyên gia nhận định, Bumi đã đánh trúng tâm lý tò mò và mong muốn "chạm tay vào công nghệ tương lai" của người dùng phổ thông là điều mà trước đây robot hình người chưa từng làm được.

Nhỏ gọn, đơn giản nhưng không hề "đồ chơi"

Bumi có chiều cao khoảng 94 cm, nặng 12 kg, sử dụng vật liệu composite nhẹ để giảm chi phí và trọng lượng. Robot được trang bị pin cho phép hoạt động liên tục từ 1 đến 2 giờ, phù hợp với không gian trong nhà.

Điểm khiến Bumi thực sự gây chú ý nằm ở khả năng giữ thăng bằng và di chuyển linh hoạt bằng hai chân. Robot có thể đi bộ, đổi hướng, thậm chí thực hiện các động tác nhảy múa đơn giản, điều vốn là thách thức lớn trong lĩnh vực robot học.

Theo SCMP và TechNode, Bumi là một trong những robot hình người thương mại có giá thấp nhất từng được công bố. (Ảnh: SCMP)

Theo một số chuyên trang công nghệ nước ngoài, việc một robot giá rẻ vẫn đạt được khả năng vận động bipedal ổn định cho thấy trình độ kiểm soát chuyển động của các startup Trung Quốc đã tiến bộ đáng kể.

Bumi được tích hợp camera ở phần đầu, cho phép ghi nhận môi trường xung quanh và tương tác cơ bản. Tuy nhiên, robot không có bàn tay với các ngón linh hoạt , nên không thể cầm nắm hay thực hiện các công việc gia đình.

Noetix Robotics cũng không giấu giếm điều này khi khẳng định Bumi không được thiết kế để làm việc nhà, mà hướng tới giải trí và giáo dục. Đây là điểm khiến nhiều bài báo quốc tế đánh giá sản phẩm một cách thận trọng, tránh tạo kỳ vọng quá lớn.

Chỉ trong giờ mở bán đầu tiên, Noetix Robotics đã nhận hơn 100 đơn đặt hàng, con số này tăng lên hơn 500 đơn sau hai ngày. (Ảnh: SCMP)

Một điểm cộng lớn của Bumi là nền tảng mã nguồn mở. Robot cho phép người dùng lập trình các chuyển động, thử nghiệm thuật toán và dùng làm mô hình học tập về khớp chuyển động.

Theo Robotics & Automation News, chính yếu tố này khiến Bumi được quan tâm trong giới sinh viên kỹ thuật và các cơ sở giáo dục, hơn là trong các gia đình tìm kiếm robot giúp việc.

Vậy robot này đã đủ "gây sốt thế giới" chưa?

Đây là câu hỏi được nhiều bài phân tích quốc tế đặt ra. Câu trả lời phổ biến là: Bumi đã gây sốt, nhưng là cơn sốt đúng phân khúc.

Robot này chưa đủ mạnh để khiến các tập đoàn lớn như Tesla hay Boston Dynamics phải lo lắng, bởi nó không cạnh tranh trực tiếp về chức năng hay hiệu suất. Tuy nhiên, điều khiến thế giới chú ý không nằm ở việc Bumi làm được gì, mà ở tín hiệu mà nó phát ra: robot hình người có thể được bán với giá phổ thông.

Noetix Robotics cũng không giấu giếm điều này khi khẳng định Bumi không được thiết kế để làm việc nhà, mà hướng tới giải trí và giáo dục. (Ảnh: Techinasia)

Nhiều chuyên gia ví Bumi giống những chiếc smartphone giá rẻ đầu tiên chưa hoàn hảo, nhưng đủ để mở cánh cửa cho một thị trường mới.

Hiện Noetix Robotics đang vận hành hai nhà máy tại Bắc Kinh và Thường Châu, đồng thời lên kế hoạch mở rộng để đạt sản lượng 1.000 robot mỗi tháng. Dù còn hạn chế, Bumi được xem là bước thử nghiệm quan trọng cho xu hướng robot hình người giá tiêu dùng.

Nếu trong vài năm tới, những robot giá tương đương iPhone này được bổ sung bàn tay, AI mạnh hơn và thời lượng pin dài hơn, khi đó cơn sốt có thể không còn dừng lại ở phạm vi truyền thông công nghệ. Bumi, ở thời điểm hiện tại, giống như một lời báo trước: robot hình người đang dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến gần hơn tới đời sống thường ngày.