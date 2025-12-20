Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ buộc các hãng dược giảm giá thuốc

20-12-2025 - 20:16 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các hãng dược hạ giá thuốc xuống ngang bằng các nước phát triển thông qua loạt thỏa thuận mới với các tập đoàn dược phẩm.

Giá thuốc tại Mỹ phải được hạ xuống ngang bằng với các nước phát triển khác. Đây là yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong loạt thỏa thuận mới với các tập đoàn dược phẩm, được xem là bước triển khai cụ thể và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm hạ giá thuốc cho người dân.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đạt được 9 thỏa thuận với các tập đoàn dược phẩm lớn, yêu cầu áp dụng nguyên tắc “giá ưu đãi nhất” đối với thuốc kê đơn tại Mỹ, tức không cao hơn mức mà các nước phát triển khác đang chi trả.

Đây được xem là bước đi thực chất nhất cho tới nay trong nỗ lực kéo giảm giá thuốc, sau nhiều năm chính quyền Mỹ kêu gọi các hãng dược điều chỉnh cách định giá tại thị trường trong nước. Các thỏa thuận tập trung vào những loại thuốc điều trị bệnh mạn tính và có chi phí cao, hiện đang được hàng triệu người Mỹ sử dụng hàng ngày.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)

Đáng chú ý, toàn bộ các bang của Mỹ sẽ được tiếp cận mức giá này thông qua chương trình Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế dành cho người thu nhập thấp. Nhà Trắng cho biết chính sách này có thể giúp tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho ngân sách y tế.

Ngoài ra, khi mua thuốc trực tiếp, người dân Mỹ có thể được hưởng mức giảm giá sâu. Một số loại insulin, thuốc thiết yếu đối với người mắc bệnh tiểu đường, được đưa về mức 35 USD mỗi tháng, thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Trong nhiều năm qua, người Mỹ phải mua thuốc với mức giá cao hơn đáng kể so với các nước phát triển, làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến chi phí y tế và khả năng tiếp cận thuốc của người dân. Những thỏa thuận vừa được công bố cho thấy chính quyền Mỹ đang từng bước thay đổi cách thị trường thuốc vận hành trong nước, với mục tiêu đưa giá thuốc về gần hơn với mặt bằng chung của thế giới.

Theo Ban Thời sự

VTV

