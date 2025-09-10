Apple khai tử iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, bản 16 thường và 16 Plus vẫn bán bình thường

Ngay sau màn ra mắt iPhone 17, Apple đã bất ngờ khai tử bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max chỉ sau đúng 1 năm phát hành, khép lại vòng đời ngắn ngủi của dòng máy từng gây chú ý với loạt nâng cấp mạnh mẽ.

Bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được giới thiệu tại sự kiện "Glowtime" ngày 9/9/2024 và bán ra từ 20/9/2024. Máy trang bị chip A18 Pro, lần đầu tiên mang ống kính zoom tele 5x lên bản Pro nhỏ hơn, đồng thời bổ sung nút Camera Control chuyên biệt cho thao tác chụp ảnh, quay phim. Ngoài ra, khung viền titan vẫn được giữ nguyên từ iPhone 15 Pro nhưng kích thước màn hình được nâng lên 6,3 inch và 6,9 inch. Giá bán khởi điểm tại Việt Nam của iPhone 16 Pro là 28,99 triệu đồng trong khi iPhone 16 Pro Max khởi điểm 34,99 triệu đồng.

Tuy nhiên, Apple tiếp tục theo thông lệ khi dòng Pro cũ bị ngừng bán ngay khi thế hệ mới ra mắt. Sau khi khai tử iPhone 16 Pro và Pro Max, hệ sinh thái iPhone hiện tập trung vào iPhone 17, với bản tiêu chuẩn có giá 24,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn được duy trì với mức giá lần lượt 21,99 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng so với thời điểm ra mắt) và 25,99 triệu đồng.