Apple lần đầu ra mắt iPhone Air siêu mỏng, giá từ 32 triệu tại Việt Nam

Apple vừa chính thức trình làng iPhone Air – mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, với độ dày chỉ 5,6 mm và trọng lượng nhẹ 165 g, đánh dấu một bước đi táo bạo về mặt thiết kế nhưng không đánh mất hiệu năng.

Chiếc máy này xuất hiện lần đầu trong sự kiện diễn ra ngày 9/9/ 2025, dự kiến mở bán từ ngày 19/9 tại thị trường Việt Nam, cùng thời điểm với hàng loạt thị trường lớn khác. Khi mở bán, đây sẽ là đối thủ của chiếc Galaxy S25 Edge của Samsung với độ mỏng khoảng 5,8 mm.

Khung máy được làm từ titanium hạng 5 – loại vật liệu nhẹ và bền hơn bất kỳ iPhone nào trước đây. Mặt trước và sau được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield thế hệ 2, giúp tăng độ cứng cáp và khả năng chống va đập.

Màn hình Super Retina XDR kích thước 6,5 inch hỗ trợ tần số quét ProMotion 120 Hz, độ sáng tối đa đạt 3.000 nit, cùng tính năng Always-On Display, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và hiển thị trung thực.

Về hiệu năng, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro – cùng loại với iPhone 17 Pro và Pro Max, dù GPU của Air là phiên bản 5 nhân chứ không phải 6 nhân như bản Pro. Chip còn kết hợp với modem C1X và chip kết nối N1 do Apple phát triển, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và mạng 5G. Apple khẳng định đây là chiếc iPhone hiệu quả năng lượng nhất trong dòng, duy trì được thời lượng pin cả ngày dù thiết kế mỏng – khả năng phát video khoảng 27 giờ, hoặc 40 giờ khi dùng pin mở rộng MagSafe.

Camera chính của iPhone Air là 48 MP Fusion (chụp ảnh mặc định 24 MP), đặt trong một dải gồ đặc trưng (camera plateau) ở mặt lưng để tiết kiệm không gian bên trong. Máy chỉ có một camera sau, không trang bị ống kính góc siêu rộng hay telephoto, nhằm giữ thiết kế nhẹ và mỏng. Camera trước TrueDepth 18 MP hỗ trợ Center Stage, cho phép tự động theo dõi khuôn mặt khi gọi video hoặc chụp ảnh, đồng thời quay video ổn định cao.

Thiết bị chỉ dùng eSIM, không có khe SIM vật lý, giúp tiết kiệm không gian và tăng tính bảo mật. Máy có khả năng chống nước – đạt chuẩn IP68, hỗ trợ sạc không dây MagSafe và bộ phụ kiện mới bao gồm ốp mềm trong suốt, bumper nhẹ và dây đeo đeo chéo, phủ tông màu nhẹ nhàng như Space Black, Cloud White, Light Gold và Sky Blue.

Về giá bán, iPhone Air có giá từ 31,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 44,99 triệu đồng cho bản dung lượng 1 TB. Mức giá này cao hơn đôi chút so với Galaxy S25 Edge - 30 và 33,5 triệu cho các bản 256 và 512 GB.

Cùng với sự hiện diện của iPhone Air hoàn toàn mới và 2 phiên bản Pro, Apple cũng cho ra mắt phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn với một số nâng cấp đáng chú ý gồm màn hình 120 Hz lần đầu xuất hiện, độ sáng tối đa 3.000 nit và viền mỏng hơn. Camera trước tăng lên 24 MP, trong khi camera sau vẫn gồm cảm biến chính 48 MP và telephoto 12 MP. Máy chạy chip A19 cùng 8 GB RAM, tích hợp các tính năng Apple Intelligence như dịch trực tiếp và AI xử lý hình ảnh.

Model này có 5 màu sắc cùng 2 phiên bản dung lượng lưu trữ là 256 và 512 GB, giá bán từ 24,99 triệu đồng.

Dưới đây là giá bán chi tiết cho các phiên bản iPhone Air và iPhone 17: