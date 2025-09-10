iPhone 17 lần đầu tiên bán sớm tại Việt Nam, dân buôn hàng xách tay hết cửa "làm giá"?

Ngày 10-9, tại sự kiện "Awe Dropping," Apple đã chính thức giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó iPhone 17 trở thành tâm điểm.

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường mở bán sớm cùng Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…

Theo thông tin từ website Apple Store Việt Nam, người dùng có thể đặt trước iPhone 17 từ ngày 12-9 và chính thức nhận máy từ ngày 19-9.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store, cho biết sẽ nhận đặt trước iPhone 17 từ 19 giờ ngày 12-9 và trả hàng sớm từ 8 giờ ngày 19-9. Ông kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ nhờ tâm lý người dùng ngày càng ưu tiên chọn hàng chính hãng để bảo đảm quyền lợi sau bán hàng.

"iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ hay Cosmic Orange sẽ trở thành xu hướng năm nay nhờ thiết kế cao cấp cùng màu sắc đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên phiên bản Pro, tạo nên cá tính khác biệt cho người dùng" - ông Khuê nhận định.

Đại diện FPT Shop cũng cho hay hệ thống sẽ nhận đặt cọc iPhone 17 series từ ngày 12-9, dự kiến giao hàng từ ngày 19-9, với mức giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

Giá bán iPhone 17 trên website Apple Store Việt Nam

Thời gian nhận iPhone 17

Các chuỗi bán lẻ đánh giá việc Việt Nam được đưa vào nhóm thị trường mở bán sớm sẽ khiến hàng xách tay mất dần lợi thế. Thị trường sẽ không còn cảnh dân buôn phải bay sang Singapore, Thái Lan hay Hồng Kông - Trung Quốc xếp hàng, rồi đưa máy về nước bán lại để hưởng chênh lệch vài triệu đến vài chục triệu đồng như trước.

Năm nay, iPhone 17 ra mắt với nhiều phiên bản và màu sắc. Trong đó, iPhone bản tiêu chuẩn có các màu tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng và đen, giá từ 24,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 31,49 triệu đồng cho bản 512 GB.

Dòng iPhone Air hướng đến người dùng yêu thích sự nhẹ nhàng, với các màu xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen, giá dao động từ 31,99 triệu đến 44,99 triệu đồng, tùy dung lượng.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max bổ sung màu bạc, cam vũ trụ và xanh đậm; giá khởi điểm từ 34,99 triệu đồng cho bản Pro và 37,99 triệu đồng cho bản Pro Max, cao nhất lên đến 63,99 triệu đồng cho bản Pro Max dung lượng 2TB.

Apple cũng quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa hai máy cho mỗi phiên bản.