Apple lần đầu hỗ trợ phụ đề tiếng Việt trên sự kiện iPhone 17: Việt Nam được nâng tầm thị trường trọng điểm

10-09-2025 - 09:53 AM | Thị trường

Lần đầu tiên, sự kiện ra mắt iPhone 17 trên trang web Apple có phụ đề tiếng Việt chính thức, trùng nhịp với việc Việt Nam được ưu tiên mở bán iPhone mới sớm cùng các thị trường cấp 1 như Mỹ, Nhật Bản hay Singapore.

Đêm 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple tổ chức sự kiện "Awe Dropping" ra mắt iPhone 17 series. Ngoài những nâng cấp về phần cứng, điểm khác biệt lớn đối với người dùng Việt chính là lần đầu tiên Apple cung cấp phụ đề tiếng Việt trực tiếp trên nền tảng phát trực tuyến của mình. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ, cho thấy Apple đang nội địa hóa trải nghiệm sự kiện để tiếp cận sâu hơn với người dùng trong nước.

Apple lần đầu hỗ trợ phụ đề tiếng Việt trên sự kiện iPhone 17: Việt Nam được nâng tầm thị trường trọng điểm- Ảnh 1.

Apple hỗ trợ "vietsub" khi xem livestream ra mắt iPhone 17 trên trang chủ Apple - Ảnh chụp màn hình

Apple lần đầu hỗ trợ phụ đề tiếng Việt trên sự kiện iPhone 17: Việt Nam được nâng tầm thị trường trọng điểm- Ảnh 2.

Phụ đề tiếng Việt xuất hiện trong livestream ra mắt iPhone 17

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Apple. Không chỉ dừng ở việc mở Apple Store Online từ năm 2023, Apple còn tăng chi tiêu cho chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nơi đã sản xuất một phần AirPods, Apple Watch và iPad. Chuyến thăm Việt Nam của CEO Tim Cook hồi tháng 4/2024 và cam kết hợp tác với chính phủ cùng các nhà cung ứng là minh chứng rõ rệt cho sự ưu tiên này.

Năm nay, Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia được dự kiến mở bán iPhone 17 sớm nhất, từ ngày 19/9, tương đương với Mỹ, Singapore, Nhật Bản và nhiều thị trường lớn khác. Đây là bước tiến lớn nếu so với giai đoạn trước, khi Việt Nam thường chỉ nhận máy trong đợt 2 hoặc muộn hơn.

Apple lần đầu hỗ trợ phụ đề tiếng Việt trên sự kiện iPhone 17: Việt Nam được nâng tầm thị trường trọng điểm- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa bản địa hóa ngôn ngữ ngay trong sự kiện toàn cầu và ưu tiên mở bán sớm cho thấy Apple đã nhìn nhận Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ tăng trưởng mạnh, mà còn là mắt xích quan trọng trong cả tiêu dùng lẫn sản xuất toàn cầu.

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"

Theo Thế Duyệt

