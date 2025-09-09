Apple sẽ "khai tử" 8 thiết bị này sau khi iPhone 17 ra mắt

Vào lúc 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple sẽ chính thức diễn ra. Cùng với nhiều người mong chờ những sản phẩm đột phá mới từ Apple, cũng có những thiết bị rơi vào danh sách "khai tử". Dưới đây là 8 sản phẩm được dự đoán sẽ bị Apple ngừng bán ngay sau sự kiện.

Bốn mẫu iPhone sẽ biến mất

Tâm điểm của sự kiện chắc chắn là iPhone 17. Và khi bốn mẫu máy mới trình làng, Apple được cho là sẽ ngừng kinh doanh bốn mẫu iPhone hiện tại.

Các mẫu máy có khả năng cao sẽ bị loại khỏi Apple Store bao gồm: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro, và iPhone 16 Pro Max.

Chiến lược của Apple từ lâu đã là không giảm giá các mẫu Pro của năm trước, mà thay vào đó là ngừng bán hoàn toàn để nhường chỗ cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới.

Trong khi đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng sẽ bị loại bỏ để đơn giản hóa danh mục sản phẩm. Các mẫu iPhone 16 và 16 Plus nhiều khả năng sẽ được giữ lại với mức giá giảm khoảng 100 USD. Mẫu iPhone 16e giá rẻ, ra mắt đầu năm nay, dự kiến sẽ được cập nhật hàng năm nên vẫn sẽ tiếp tục được bán.

Một điểm đáng chú ý là nếu thay đổi này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên tất cả các mẫu iPhone được Apple bán chính thức đều hỗ trợ Apple Intelligence.

Lưu ý: Mức giá này đã tính đến tin đồn iPhone 17 Pro tăng 50 USD để có bộ nhớ gấp đôi và iPhone 17 Air cao hơn 50 USD so với giá gốc của iPhone 16 Plus.

Tạm biệt loạt Apple Watch và AirPods cũ

Bốn sản phẩm còn lại trong danh sách "khai tử" thuộc về mảng thiết bị đeo: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE 2, và AirPods Pro 2.

Lý do khá đơn giản, Apple luôn thay thế các mẫu Series và Ultra thế hệ cũ bằng thế hệ mới ngay khi ra mắt. Apple Watch SE thế hệ thứ hai hiện cũng đã đến lúc cần được nâng cấp, và nhiều dấu hiệu cho thấy một phiên bản mới sẽ sớm xuất hiện.

Tương tự, AirPods Pro 2 cũng sẽ nhường chỗ cho AirPods Pro 3. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng nhỏ là Apple sẽ giữ lại AirPods Pro 2 với giá rẻ hơn nếu phiên bản mới có giá cao hơn đáng kể.

Như vậy, chúng ta có thể dự đoán Apple sẽ ngừng bán 4 mẫu iPhone, 3 mẫu Apple Watch và 1 phiên bản AirPods. Mọi thứ sẽ chính thức được xác nhận tại sự kiện của Apple diễn ra vào rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam.