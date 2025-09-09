Tối nay ngoài iPhone 17, Apple sẽ ra mắt những sản phẩm nào?

Vào lúc 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple sẽ chính thức diễn ra tại địa điểm quen thuộc là nhà hát Steve Jobs Theater bên trong đại bản doanh Apple Park. Với tagline “Sẽ mêêêê”, đi kèm logo Apple phát sáng cùng hiệu ứng màu sắc rực rỡ, nhiều người mong chờ những sản phẩm đột phá mới từ Apple.

Thông tin rò rỉ cho thấy thế hệ iPhone của năm 2025 sẽ có bốn phiên bản riêng biệt, bao gồm iPhone 17, một mẫu máy hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air thay thế cho dòng Plus, cùng với hai phiên bản cao cấp là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Ngoài tâm điểm là dòng iPhone 17, sự kiện lần này có thể sẽ là sân khấu ra mắt của nhiều thiết bị hấp dẫn khác như tai nghe không dây AirPods Pro 3, đồng hồ thông minh Apple Watch Series 11 và phiên bản nâng cấp Apple Watch Ultra 3.

4 mẫu iPhone 17 sẽ được Apple giới thiệu trong sự kiện tối nay

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Theo MacRumors, dòng sản phẩm iPhone 17 Pro sẽ có một sự thay đổi đáng chú ý về vị trí của logo "quả táo cắn dở". Biểu tượng này sẽ được di chuyển xuống phần giữa phía dưới của mặt lưng, ngay bên dưới cụm camera. Đây là lần đầu tiên Apple điều chỉnh vị trí logo trên iPhone kể từ thế hệ iPhone 11 ra mắt năm 2020. Thêm vào đó, bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max dự kiến sở hữu một thiết kế cụm camera hoàn toàn mới, được kéo dài theo phương ngang của thiết bị thay vì nằm gọn ở góc trên bên trái như hiện tại.

Hệ thống camera trên hai mẫu Pro sẽ nhận được những nâng cấp vô cùng giá trị. Cụ thể, iPhone 17 Pro sẽ hỗ trợ zoom quang học lên đến 5x, trong khi phiên bản Pro Max có thể đạt mức zoom quang học ấn tượng là 8x. Apple cũng được cho là sẽ bổ sung một phím bấm vật lý mới nằm cạnh phím Camera Control, đóng vai trò như một nút phụ để truy cập nhanh vào camera và các cài đặt liên quan.

Đồng thời, hãng sẽ giới thiệu một ứng dụng camera mới chuyên nghiệp hơn, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các ứng dụng phổ biến như Halide hay Filmic Pro. Những thay đổi này cho thấy Apple đang định hướng biến iPhone 17 Pro thành một công cụ quay video mạnh mẽ, hướng đến cộng đồng vlogger và các nhà sáng tạo nội dung. Về màn hình, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ có những cải tiến đáng kể để hạn chế vết xước và giảm thiểu tình trạng phản chiếu ánh sáng.

iPhone 17 và iPhone 17 Air

Thế hệ iPhone 17 tiêu chuẩn được dự đoán sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt ở khu vực Dynamic Island với giao diện mới mang tên Smart Island, hứa hẹn một trải nghiệm người dùng tối ưu hơn. Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp kích thước màn hình của iPhone 17 tiêu chuẩn lên 6,3 inch, tương đương với phiên bản Pro, nhằm tăng sức hấp dẫn cho dòng máy này. Dù thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều, nâng cấp đáng mong đợi nhất nằm ở màn hình tần số quét cao 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu một thiết bị hoàn toàn mới là iPhone 17 Air, được khẳng định sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Theo Wall Street Journal, iPhone 17 Air sẽ có giá bán khởi điểm từ 900 USD và được định vị để thay thế cho phiên bản Plus. "iPhone 17 Air sẽ mang đến lựa chọn cho những ai muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn và không ngại sự đánh đổi. Apple đang đặt cược vào yếu tố hình thức và sự hấp dẫn về thị giác," trang WSJ tiết lộ.

Để gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple sẽ sử dụng modem C1 trên iPhone 17 Air. Tuy nhiên, MacRumors cho biết máy sẽ chỉ được trang bị viên pin 2.900mAh, mức dung lượng thấp nhất kể từ dòng iPhone 13. Các bài kiểm tra nội bộ của Apple cho thấy chỉ khoảng 60-70% người dùng có thể sử dụng trọn vẹn một ngày mà không cần sạc. Để giải quyết vấn đề này, công ty sẽ giới thiệu một phiên bản ốp lưng tích hợp pin riêng, cùng với các tính năng tiết kiệm pin trên iOS 26 để kéo dài thời lượng sử dụng.

Apple Watch Series 11

Sau khi Apple Watch Series 10 được nâng cấp mạnh mẽ vào năm ngoái, các tin đồn cho rằng Apple Watch Series 11 sẽ chỉ tập trung cải tiến về chip xử lý mới và kết nối mạng 5G. Bloomberg tiết lộ Apple đã thử nghiệm hệ thống theo dõi huyết áp, dù chưa rõ tính năng này có xuất hiện trên Series 11 hay không. Ngoài ra, một đoạn mã trong watchOS 26 còn nhắc đến tính năng “Sleep Score” liên quan đến theo dõi giấc ngủ. Trang MacRumors cũng dự đoán thiết bị có thể được trang bị màn hình OLED mới tiết kiệm năng lượng và tối ưu độ sáng tốt hơn.

Apple Watch Ultra 3

Kể từ năm 2023, phiên bản kế nhiệm của Apple Watch Ultra 2 vẫn chưa xuất hiện, do đó người dùng hoàn toàn có thể chờ đợi một bản nâng cấp trong năm nay. Ngoại hình tổng thể của thiết bị nhiều khả năng sẽ không thay đổi, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định Apple Watch Ultra 3 sẽ có màn hình lớn hơn với độ phân giải cao hơn. Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ kết nối 5G và dịch vụ di động vệ tinh để giữ liên lạc ở những khu vực không có sóng. Những cải tiến được đồn đoán khác bao gồm chip S11 mới, sạc nhanh và màn hình OLED sáng hơn tương tự phiên bản Series 11.

AirPods Pro 3

Apple được cho là sẽ phát hành phiên bản nâng cấp của dòng tai nghe AirPods Pro trong năm nay, với thiết kế có thể vẫn giữ nguyên như thế hệ tiền nhiệm. Theo MacRumors, AirPods Pro 3 sẽ được trang bị cảm biến đo nhịp tim, và nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple đang tìm cách tích hợp camera hồng ngoại để hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe. Thiết bị có thể tích hợp chip H3 mới để tăng thời lượng pin, nâng cao chất lượng âm thanh và cải thiện khả năng chống ồn chủ động.

Bên cạnh các sản phẩm phần cứng mới, Apple cũng sẽ công bố ngày phát hành chính thức cho loạt phần mềm bao gồm iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26... đã được giới thiệu tại sự kiện WWDC vào tháng 6.