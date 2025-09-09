Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17

iPhone 17 Air được xem là mẫu máy đột phá nhất trong năm nay với thiết kế siêu mỏng, mang đến một làn gió mới sau nhiều năm Apple chỉ có những bản cập nhật "nhàm chán". Tuy nhiên, thời lượng pin từ lâu đã là dấu hỏi lớn nhất đối với một thiết bị mỏng nhẹ như vậy. Giờ đây, dung lượng pin của nó dường như đã lộ diện.

Theo các thông số bị rò rỉ:

iPhone 17 Air sẽ có viên pin dung lượng 3.149mAh.





Các mẫu còn lại bao gồm: iPhone 17 (3.692mAh), iPhone 17 Pro (4.252mAh), và iPhone 17 Pro Max (5.088mAh).

Dù dung lượng pin không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu suất sử dụng thực tế, nó vẫn cho chúng ta một cái nhìn sơ bộ về những gì có thể mong đợi.

Dưới đây là bảng so sánh dung lượng pin 3.149mAh của iPhone 17 Air với các mẫu iPhone tiền nhiệm: