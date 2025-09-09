Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17

09-09-2025 - 11:50 AM | Thị trường

Một rò rỉ mới vào cuối tuần qua dường như đã tiết lộ dung lượng pin của toàn bộ dòng iPhone 17, bao gồm cả mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng đang rất được mong đợi. Hãy cùng xem viên pin của chiếc máy này có thực sự "mỏng" như thiết kế của nó khi so với các thế hệ iPhone trước đây hay không.

iPhone 17 Air được xem là mẫu máy đột phá nhất trong năm nay với thiết kế siêu mỏng, mang đến một làn gió mới sau nhiều năm Apple chỉ có những bản cập nhật "nhàm chán". Tuy nhiên, thời lượng pin từ lâu đã là dấu hỏi lớn nhất đối với một thiết bị mỏng nhẹ như vậy. Giờ đây, dung lượng pin của nó dường như đã lộ diện.

Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17- Ảnh 1.

Theo các thông số bị rò rỉ:

  • iPhone 17 Air sẽ có viên pin dung lượng 3.149mAh.

  • Các mẫu còn lại bao gồm: iPhone 17 (3.692mAh), iPhone 17 Pro (4.252mAh), và iPhone 17 Pro Max (5.088mAh).

Dù dung lượng pin không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu suất sử dụng thực tế, nó vẫn cho chúng ta một cái nhìn sơ bộ về những gì có thể mong đợi.

Dưới đây là bảng so sánh dung lượng pin 3.149mAh của iPhone 17 Air với các mẫu iPhone tiền nhiệm:

Thế hệBản Tiêu chuẩnPlus / miniProPro Max
iPhone 163.5614.674 (Plus)3.5824.685
iPhone 153.3494.383 (Plus)3.2744.422
iPhone 143.2794.325 (Plus)3.2004.323
iPhone 133.2272.406 (mini)3.0954.352
iPhone 122.8152.227 (mini)2.8153.687
iPhone 113.1103.0463.969
Lộ dung lượng pin 4 cả mẫu iPhone 17- Ảnh 2.

Việc so sánh không hề đơn giản. iPhone 17 Air được cho là sẽ có màn hình 6.6 inch – một kích thước chưa từng có trên iPhone. Các mẫu "Plus" với màn hình 6.7 inch là những phiên bản gần tương đương nhất để đối chiếu.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là iPhone 17 Air sẽ hỗ trợ ProMotion với tần số quét biến thiên 120Hz. Đây là tính năng mà dòng Plus chưa bao giờ có, khiến việc so sánh trực tiếp trở nên khó khăn hơn. Có lẽ, chiếc iPhone 16 Pro (6.3 inch, có ProMotion) sẽ là một điểm tham chiếu hữu ích khác, dù không hoàn toàn tương đồng.

Sẽ rất thú vị để xem Apple nói gì về thời lượng pin của iPhone 17 Air trong buổi thuyết trình ra mắt. Nhiều khả năng họ sẽ chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung như "thời lượng pin tuyệt vời cho cả ngày dài" mà không đi vào chi tiết.

Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời chính thức. Còn bạn, bạn cảm thấy thế nào về thời lượng pin của iPhone 17 Air sau khi xem những so sánh này?


Theo KV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vật liệu tỷ đô' của Việt Nam ồ ạt tràn sang Lào với giá đắt đỏ: Thuế xuất khẩu giảm còn 5%, nước ta là ông trùm khu vực ASEAN

'Vật liệu tỷ đô' của Việt Nam ồ ạt tràn sang Lào với giá đắt đỏ: Thuế xuất khẩu giảm còn 5%, nước ta là ông trùm khu vực ASEAN Nổi bật

Honda HR-V e:HEV vs Toyota Yaris Cross HEV: Xe hybrid nào tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với chị em hơn?

Honda HR-V e:HEV vs Toyota Yaris Cross HEV: Xe hybrid nào tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với chị em hơn? Nổi bật

Giá tiêu hôm nay 9/9: Giữ ổn định, cao nhất 152.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/9: Giữ ổn định, cao nhất 152.000 đồng/kg

10:49 , 09/09/2025
Better Choice Awards 2025 chính thức công bố hạng mục và mở cổng bình chọn: Vinh danh những lựa chọn xứng đáng của người tiêu dùng Việt

Better Choice Awards 2025 chính thức công bố hạng mục và mở cổng bình chọn: Vinh danh những lựa chọn xứng đáng của người tiêu dùng Việt

10:39 , 09/09/2025
Sự thật khả năng giảm phát thải của xe điện

Sự thật khả năng giảm phát thải của xe điện

09:53 , 09/09/2025
Giá bạc bật tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh

Giá bạc bật tăng mạnh, tiếp tục phá đỉnh

09:41 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên