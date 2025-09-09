Lời giải cho bí ẩn lớn nhất về iPhone 17 Pro Max

Chỉ còn vài giờ nữa, Apple sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17 trong sự kiện thường niên diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Dựa trên hàng loạt thông tin rò rỉ từ các nguồn uy tín, thế hệ iPhone mới hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá, tập trung vào trải nghiệm thực tế của người dùng thay vì chỉ chạy đua về hiệu năng.

Dù rất nhiều thông tin về iPhone 17 Pro và Pro Max đã bị rò rỉ, trong đó có một bí ẩn lớn về thiết kế vẫn tồn tại cho đến ngay trước thềm sự kiện ra mắt của Apple. Đó chính là thiết kế mặt lưng của chiếc điện thoại này.

Tuy nhiên, một báo cáo mới đây dường như đã vén màn bí mật này, hé lộ một sự thay đổi còn táo bạo hơn cả mong đợi.

Trước đó, đã có hai luồng tin đồn trái ngược nhau về thiết kế mặt lưng của bộ đôi iPhone 17 Pro. Cả hai đều thống nhất rằng cụm camera sẽ được mở rộng thành một dải camera chạy ngang toàn bộ phần trên của máy.

Sự khác biệt nằm ở phần còn lại của mặt lưng:

Phương án an toàn: Toàn bộ mặt lưng vẫn làm bằng kính, là một sự tiếp nối của thiết kế trên iPhone 16 Pro.

Phương án táo bạo: Thiết kế hai tông màu, kết hợp giữa dải camera bằng kính và phần thân dưới bằng nhôm, với một khu vực dành riêng cho sạc không dây MagSafe.

Ban đầu, thiết kế hai tông màu có vẻ khó tin. Nhưng mới đây, nhà báo uy tín Mark Gurman của Bloomberg đã lên tiếng, và những mô tả của ông cho thấy sự thay đổi táo bạo này sắp trở thành hiện thực.

Gurman cho biết: "Mặt sau của những chiếc điện thoại này trông khác biệt, bao gồm một khu vực camera mới trải dài toàn bộ một phần ba trên cùng của thiết bị, cũng như một khu vực cắt mới ở hai phần ba dưới của điện thoại, đóng vai trò là khu vực sạc không dây."

Mô tả về "một khu vực cắt mới" này hoàn toàn trùng khớp với tin đồn về thiết kế nhôm-kính, chứ không phải là một mặt lưng toàn kính liền mạch.

Ý nghĩa đằng sau sự thay đổi: Nhẹ hơn và khác biệt hơn

Nếu thông tin này chính xác, Apple sắp mang đến cho dòng iPhone Pro sự thay đổi về ngoại hình đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua.

Quan trọng hơn, việc chuyển từ titan và kính sang nhôm và ít kính hơn có thể giúp giảm đáng kể trọng lượng tổng thể của mỗi mẫu iPhone Pro. Đây có lẽ sẽ là khác biệt lớn nhất và được người dùng đánh giá cao nhất nếu sự thay đổi này thực sự diễn ra.

Sự thay đổi này cũng có thể là bước đệm cho một chiếc iPhone 20 hoàn toàn bằng kính trong tương lai như các tin đồn đã đề cập.

Rõ ràng, Apple đang chuẩn bị một cú đột phá về thiết kế. Bạn thích sự thay đổi táo bạo được đồn đại này, hay bạn muốn Apple gắn bó với vẻ ngoài hiện tại hơn?