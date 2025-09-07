Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quên AI, bỏ qua siêu mỏng: iPhone 17 Pro Max mới là smartphone của năm

07-09-2025 - 18:01 PM | Lifestyle

iPhone 17 Pro Max là chiếc iPhone được nhiều người chờ đợi.

Giữa cuộc đua công nghệ sôi động, các hãng smartphone liên tục quảng bá về AI đột phá hay thiết kế siêu mỏng. Nhưng người dùng cuối thực sự mong chờ điều gì khi quyết định chi một số tiền lớn để lên đời điện thoại? Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra những ưu tiên rất thực tế, và iPhone 17 Pro Max dường như là câu trả lời trực tiếp của Apple cho những mong muốn đó.

Theo khảo sát 2.000 người dùng tại Mỹ của chuyên trang công nghệ CNET, những yếu tố hào nhoáng như AI (chỉ 11% quan tâm) hay độ mỏng (7%) lại không phải là điều họ đặt lên hàng đầu. Thay vào đó, những nhu cầu cốt lõi mới là yếu tố quyết định. Dựa trên những thông tin rò rỉ đáng tin cậy, iPhone 17 Pro Max đang đi đúng hướng để trở thành lựa chọn hoàn hảo cho số đông.

Quên AI, bỏ qua siêu mỏng: iPhone 17 Pro Max mới là smartphone của năm- Ảnh 1.

Lý do iPhone 17 Pro Max được cả thế giới chờ đợi

Hai lý do quan trọng nhất khiến người dùng nâng cấp smartphone là giá cả phải chăng (62%)thời lượng pin dài hơn (54%). Đây chính là hai điểm mà iPhone 17 Pro Max giải quyết một cách thông minh.

Dù có nhiều nâng cấp, các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 1.199 USD cho iPhone 17 Pro Max, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Trong bối cảnh các sản phẩm công nghệ ngày càng đắt đỏ, việc duy trì một mức giá ổn định khiến chiếc máy này trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Quên AI, bỏ qua siêu mỏng: iPhone 17 Pro Max mới là smartphone của năm- Ảnh 2.

Quan trọng hơn, Apple dường như đã lắng nghe lời phàn nàn lớn nhất của người dùng: pin. Hãng được cho là đã chấp nhận làm cho iPhone 17 Pro Max dày hơn một chút để tích hợp viên pin lớn nhất từng có trên iPhone. Đây là một động thái chiến lược, cho thấy Apple ưu tiên trải nghiệm thực tế hơn là chạy theo cuộc đua về độ mỏng.

Những cải tiến về camera (30%) và màn hình (24%) là các yếu tố tiếp theo trong danh sách mong muốn của người dùng, và iPhone 17 Pro Max cũng không làm họ thất vọng.

Mẫu máy này dự kiến sẽ có camera trước được nâng cấp lên 24MP, mang lại những bức ảnh selfie và các cuộc gọi video sắc nét hơn. Đột phá lớn nằm ở camera tele 48MP với khả năng zoom quang học lên đến 8x, giúp người dùng chụp được những bức ảnh chi tiết từ xa, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu từ Samsung và Google.

Quên AI, bỏ qua siêu mỏng: iPhone 17 Pro Max mới là smartphone của năm- Ảnh 3.

Về hiển thị, iPhone 17 Pro Max không chỉ giữ lại kích thước màn hình lớn 6,9 inch mà còn có thể được trang bị công nghệ chống chói mới. Đây là một cải tiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, giúp việc sử dụng điện thoại dưới trời nắng gắt trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Dù các tùy chọn bộ nhớ trong có thể vẫn giữ nguyên ở các mức 256GB, 512GB và 1TB, đây vẫn là không gian lưu trữ rộng rãi, đáp ứng tốt vai trò của một chiếc máy ảnh chính, trung tâm giải trí và thiết bị làm việc di động.

Lựa chọn của số đông

Trong khi phiên bản iPhone 17 Air siêu mỏng có thể thu hút những ai yêu thích thiết kế thời trang, chính iPhone 17 Pro Max mới là mẫu máy hội tụ đủ những yếu tố mà người dùng đại chúng cần: giá hợp lý, pin bền bỉ, camera mạnh mẽ và màn hình chất lượng.

Rõ ràng, Apple đang cho thấy họ thực sự lắng nghe và thấu hiểu thị trường. Thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời, hãng tập trung vào việc hoàn thiện những giá trị cốt lõi, biến iPhone 17 Pro Max trở thành một bản nâng cấp đáng giá và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu chiếc smartphone bán chạy nhất thế hệ mới.

Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!

Theo KV

Phụ nữ số

