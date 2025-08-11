Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Video mở hộp iPhone 17 màu sắc hoàn toàn mới

11-08-2025 - 15:38 PM | Lifestyle

Đoạn video mở hộp iPhone 17 mới đây đang khiến người hâm mộ Apple đứng ngồi không yên.

Những năm gần đây, Apple liên tục nâng cấp bảng màu iPhone, mang đến nhiều lựa chọn tươi mới hơn cho người dùng. Sau khi tạo dấu ấn với tông xanh lam sẫm trên iPhone 16, hãng dự kiến tiếp tục gây ấn tượng ở iPhone 17 với sắc xanh lá rực rỡ, đủ sức khiến màu xanh trên iPhone 15 và iPhone 16 trở nên mờ nhạt.

Một video rò rỉ mô phỏng hình ảnh iPhone 17 mới đây cho thấy sắc xanh lá mới nổi bật và đậm chất “green” hơn hẳn. Trong khi đó, iPhone 15 sở hữu màu xanh khá nhẹ, thậm chí thiên về trắng, còn iPhone 16 lại mang tông trung tính. Đây cũng là hạn chế mà cả Apple lẫn Samsung từng gặp phải khi chọn những tông màu quá nhạt.

Video mở hộp iPhone 17 màu sắc hoàn toàn mới- Ảnh 1.

Trong ảnh, iPhone 17 bên trái có màu xanh lá mới với tông xanh đậm và độ bão hòa cao, gợi cảm giác tươi mát và nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, iPhone 15 bên phải có màu xanh nhạt, tông màu mờ hơn và sáng hơn đáng kể. Sắc xanh này có pha nhiều trắng, khiến nó nghiêng về pastel, nhẹ nhàng. Chính vì thế, khi đặt cạnh nhau, màu xanh lá mới của iPhone 17 trở nên rực rỡ hơn rõ rệt. (Nguồn: MajinBu)

Video mở hộp iPhone 17 màu sắc hoàn toàn mới- Ảnh 2.

Sắc xanh trên iPhone 17 thiên về xanh lá thuần, không pha quá nhiều trắng nên giữ được độ sâu, tạo hiệu ứng thị giác mạnh dưới ánh sáng. (Nguồn: MajinBu)

Video mở hộp iPhone 17 màu sắc hoàn toàn mới- Ảnh 3.

Cạnh bên, viền camera và logo Apple ở giữa lưng máy cùng tông, giúp tổng thể trông liền mạch và sang hơn hẳn. (Nguồn: MajinBu)

Ngoài xanh lá, iPhone 17 còn được cho là sẽ bổ sung tùy chọn tím mới, nổi bật hơn phiên bản tím pastel trên iPhone 14. Trước đó, iPhone 14 Pro từng có màu tím đậm gần tiệm cận với đen, nhưng không đủ sự tươi tắn để tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Với iPhone 17 Pro, các nguồn tin cho biết Apple sẽ thử nghiệm màu cam hoàn toàn mới, được cho là phiên bản rực rỡ hơn của màu titan sa mạc. Dù đây có thể là lựa chọn “kén” người dùng, nhưng việc hãng mạnh dạn đổi mới màu sắc cho dòng máy cao cấp luôn tạo sự hứng thú.

Điểm nhấn cuối cùng và cũng đáng mong chờ nhất là màu Liquid Glass. Theo thông tin rò rỉ, đây sẽ là màu trắng chủ đạo nhưng có khả năng phản chiếu khác nhau tùy vào điều kiện ánh sáng, hứa hẹn mang đến hiệu ứng thị giác độc đáo và trở thành một trong những phiên bản “hot” nhất của iPhone 17 năm nay.

Hiện tại, tất cả vẫn đang dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về giá hay màu sắc của dòng iPhone 17. Dẫu vậy, sự xuất hiện với tần suất ngày một nhiều của các tin đồn lại càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Thông tin gây sốc về iPhone 17 Air

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng”

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng” Nổi bật

Con trai NSƯT nổi tiếng đòi mua chiếc túi Gucci, ông bố kể 1 câu chuyện cho thấy cách dạy con quá xịn sò

Con trai NSƯT nổi tiếng đòi mua chiếc túi Gucci, ông bố kể 1 câu chuyện cho thấy cách dạy con quá xịn sò Nổi bật

Victoria Beckham tung loạt ảnh gia đình hạnh phúc, khoảnh khắc Beckham ôm tiểu thư Harper mới gây sốt

Victoria Beckham tung loạt ảnh gia đình hạnh phúc, khoảnh khắc Beckham ôm tiểu thư Harper mới gây sốt

15:25 , 11/08/2025
Phương Oanh xin lỗi khi bị gọi là "tiểu tam", chỉ 1 câu mà dân tình ùa vào bênh vực

Phương Oanh xin lỗi khi bị gọi là "tiểu tam", chỉ 1 câu mà dân tình ùa vào bênh vực

15:10 , 11/08/2025
Cận cảnh thương hiệu Việt chi 1 tỷ/tháng để “ngồi lại” vị trí vàng mà Starbucks vừa trả

Cận cảnh thương hiệu Việt chi 1 tỷ/tháng để “ngồi lại” vị trí vàng mà Starbucks vừa trả

15:01 , 11/08/2025
Điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Travellers’ Choice 2025 của nền tảng du lịch Mỹ: Liền kề "vịnh Hạ Long trên cạn", sở hữu loạt kỷ lục

Điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Travellers’ Choice 2025 của nền tảng du lịch Mỹ: Liền kề "vịnh Hạ Long trên cạn", sở hữu loạt kỷ lục

14:44 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên