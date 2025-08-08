Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple chốt ngày ra mắt iPhone 17

08-08-2025 - 23:13 PM | Lifestyle

Apple chốt ngày ra mắt iPhone 17

Thông tin rò rỉ từ các nhà mạng cho thấy Apple đã ấn định ngày tổ chức sự kiện lớn nhất năm.

Nếu đang mong chờ iPhone 17, bạn nên đánh dấu ngày 9/9 trên lịch. Theo trang iphone-ticker.de, một số nhà mạng lớn tại Đức đã nhận được thông tin nội bộ rằng Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày thứ Ba thứ hai của tháng 9, đúng như dự đoán gần đây của cây viết Mark Gurman từ Bloomberg.

Gurman từng khẳng định Apple sẽ chọn một ngày trong tuần lễ bắt đầu từ 8/9 để vén màn iPhone thế hệ mới, với hai ngày là ngày 9 và 10/9. Và giờ đây, các nguồn tin từ châu Âu dường như đã xác nhận điều đó.

Nếu Apple tiếp tục theo đúng lịch trình quen thuộc nhiều năm qua, đợt đặt trước iPhone 17 sẽ bắt đầu vào thứ Sáu 12/9, ngay sau sự kiện ra mắt. Các đơn hàng đầu tiên dự kiến sẽ được giao và lên kệ tại Apple Store cũng như các nhà bán lẻ toàn cầu vào thứ 6 tuần kế tiếp, tức ngày 19/9. Những thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản và cả Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong đợt mở bán đầu tiên.

Apple chốt ngày ra mắt iPhone 17- Ảnh 1.

Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách mở bán iPhone 17 đầu tiên. Ảnh: Apple

Dòng sản phẩm năm nay được dự đoán sẽ gồm 4 phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Air (thay thế cho dòng Plus cũ), iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Không chỉ dừng lại ở điện thoại, sân khấu tháng 9 của Apple còn có thể chứng kiến sự hiện diện của Apple Watch SE 3, Series 11, Watch Ultra 3 và thậm chí là AirPods Pro 3.

Apple chốt ngày ra mắt iPhone 17- Ảnh 2.

Ảnh dựng các mẫu iPhone 17. Ảnh: The Apple Hub

Dự kiến Apple sẽ gửi thư mời báo chí vào khoảng một tuần trước sự kiện, vào khoảng ngày 2/9. Một lần nữa, đại tiệc tháng 9 của Apple đang đến rất gần và cuộc đua công nghệ năm nay sắp bước vào vòng tăng tốc.

Cận cảnh 14 màu mới trên iPhone 17, iPhone 17 Pro Max

Theo Nguyễn Nghĩa

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh

Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh Nổi bật

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến Nổi bật

Subeo hiện tại: Gần 1m80 trổ mã cực phẩm, mang khí chất "người thừa kế" khi thực tập ở tập đoàn Cường Đô La

Subeo hiện tại: Gần 1m80 trổ mã cực phẩm, mang khí chất "người thừa kế" khi thực tập ở tập đoàn Cường Đô La

22:57 , 08/08/2025
Sau ly hôn, ái nữ tỷ phú bị chồng cũ đại gia đòi lại sính lễ 40 tỷ đồng, đòi cả đôi dép cũ

Sau ly hôn, ái nữ tỷ phú bị chồng cũ đại gia đòi lại sính lễ 40 tỷ đồng, đòi cả đôi dép cũ

22:30 , 08/08/2025
Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên

Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên

22:18 , 08/08/2025
Hoa hậu Việt lấy chồng thứ 3 lên tiếng tin phải đi rửa bát thuê khi sang Canada định cư

Hoa hậu Việt lấy chồng thứ 3 lên tiếng tin phải đi rửa bát thuê khi sang Canada định cư

21:58 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên