Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!

30-08-2025 - 15:50 PM | Lifestyle

Sức mạnh camera của iPhone 17 Pro Max sẽ vượt trội hơn tất cả các mẫu iPhone từ trước đến nay.

Ngay trước thềm ra mắt chỉ còn vài tuần, một tin tức rò rỉ chấn động có thể khiến những ai đang dự định mua chiếc iPhone 17 Pro phải suy nghĩ lại. Theo đó, Apple được cho là sẽ thực hiện một màn "phân biệt đối xử" cực gắt, khi dồn hết toàn bộ tinh hoa camera cao cấp nhất cho phiên bản iPhone 17 Pro Max đắt đỏ nhất.

Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!- Ảnh 1.

Camera iPhone 17 Pro Max vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản còn lại

Cụ thể, nguồn tin uy tín Instant Digital trên Weibo vừa tiết lộ rằng iPhone 17 Pro Max sẽ sở hữu "camera telephoto mạnh mẽ nhất" từ trước đến nay. Thông tin này củng cố cho hàng loạt báo cáo trước đó về việc Apple sẽ trang bị cảm biến telephoto 48MP hoàn toàn mới, đi kèm khả năng zoom quang học tiềm năng lên đến 8x. Đáng nói hơn, toàn bộ nâng cấp đột phá này được cho là sẽ độc quyền trên mẫu Pro Max, bỏ lại phiên bản Pro tiêu chuẩn phía sau với công nghệ cũ hơn.

Còn nếu so với mẫu tiền nhiệm - iPhone 16 Pro Max, chiếc điện thoại sở hữu hệ thống 3 camera sau với camera chính 48MP , camera góc siêu rộng 48MP và camera tele tiềm vọng 12MP hỗ trợ zoom quang 5x thì iPhone 17 Pro Max vượt trội hoàn toàn về khả năng zoom quang học. 

Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!- Ảnh 2.

iPhone 17 Pro Max được nâng cấp khả năng zoom với camera mới. Ngoài ra, cụm camera của mẫu iPhone sắp ra mắt này cũng được cho là có thay đổi lớn

Đây không phải là một điều quá bất ngờ, bởi nó hoàn toàn phù hợp với chiến lược "truyền thống" của Apple trong việc ưu ái cho phiên bản lớn hơn và đắt tiền hơn. Do có nhiều không gian vật lý, mẫu Pro Max luôn là nơi Apple ưu tiên tích hợp các công nghệ camera phức tạp nhất trước tiên, như đã từng làm với iPhone 8 Plus hay iPhone 12 Pro Max. Động thái này được cho là một cách để thúc đẩy người dùng chi tiêu nhiều hơn cho phiên bản cao cấp nhất.

Instant Digital là một nguồn tin có độ uy tín cao, từng dự đoán chính xác nhiều thông tin về các thế hệ iPhone trước, người dùng vẫn nên xem đây là một tin đồn tham khảo. Tuy nhiên, nếu thông tin này là thật, nó cho thấy Apple đang muốn biến iPhone 17 Pro Max thành một "siêu phẩm" nhiếp ảnh tuyệt đối.

Câu trả lời cuối cùng sẽ có tại sự kiện ra mắt chính thức của Apple, dự kiến diễn ra vào 0h ngày 10/9 tới đây (giờ Việt Nam).

iPhone 17 Pro Max lộ chi tiết mới

Theo KV

Phụ nữ số

