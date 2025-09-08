Bị chê dai dẳng suốt nhiều năm, cuối cùng iPhone 17 đã có tính năng mà đến "điện thoại giá 3 triệu" còn có

Apple đã lắng nghe

Cuối cùng thì điều này cũng sắp xảy ra. Nếu các tin đồn là chính xác (thường tin đồn sát giờ gần như đã là chính thức), cả bốn mẫu iPhone 17 sẽ được trang bị màn hình 120Hz, đồng nghĩa với việc phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn năm nay sẽ không còn bị giới hạn ở tần số quét 60Hz.

60Hz là thông số cũ mèm đã tồn tại trên mọi chiếc iPhone không phải Pro kể từ thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2007. Apple đã hứng phải nhiều chỉ trích trong nhiều năm khi không chịu nâng cấp lên màn hình tần số 120Hz dẫu cho tính năng này đã trở nên phổ biến.

Apple giới thiệu tần số quét thích ứng 1−120Hz (hay còn gọi là màn hình ProMotion) trên dòng iPhone 13 Pro vào năm 2021. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục trang bị cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn màn hình 60Hz tĩnh như một cách để phân cấp dòng sản phẩm (bạn trả nhiều tiền hơn, bạn sẽ nhận được nhiều tính năng hơn).

Có thể nói rằng, quyết định lặp đi lặp lại này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, một phần không nhỏ là vì ngay cả những mẫu điện thoại Android giá rẻ tốt nhất cũng đã sở hữu màn hình 120Hz từ khá lâu. Nhưng xét về mặt chiến lược kinh doanh, nó đã thành công không thể chối cãi trong việc thúc đẩy người dùng lựa chọn những chiếc iPhone đắt tiền nhất. Điều này khiến nhiều người cũng tự hỏi, vậy tại sao Apple lại thay đổi chiến thuật trong năm nay?

Tần số quét 120Hz chính là yếu tố khiến những chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple trở nên đáng tiền. Nhưng nếu iPhone 17 bản tiêu chuẩn sắp sở hữu tính năng vốn độc quyền của dòng Pro này, rất có thể năm nay lời khuyên cho nhiều người là chọn mẫu máy giá rẻ hơn thay vì các phiên bản Pro đắt đỏ.

Cần phải lưu ý rằng iPhone 17 không nhất thiết sẽ có công nghệ ProMotion hoàn chỉnh, vốn cho phép màn hình giảm tần số quét xuống chỉ còn 1Hz (để kích hoạt các tính năng như Always-On display) thường thấy trên dòng Pro nhiều năm qua. Thay vào đó, các nguồn tin nói rằng mẫu máy tiêu chuẩn mới sẽ được trang bị ít nhất là màn hình 120Hz tĩnh.

Vì sao màn hình 120Hz trên iPhone 17 sẽ đáng giá?

Để dễ hình dung, tần số quét là số lần màn hình có thể làm mới hình ảnh trong một giây. Tần số quét càng cao, trải nghiệm trên màn hình điện thoại càng mượt mà. Điều này nghe có vẻ như một chiêu trò marketing sáo rỗng nếu bạn vốn đã hài lòng với chiếc iPhone 60Hz của mình, nhưng sự khác biệt giữa tần số quét 60Hz và 120Hz là hoàn toàn rõ rệt đối với những ai đã từng trải nghiệm cả hai.

Trải nghiệm cuộn lướt hàng ngày trên iPhone 16 Pro cho cảm giác nhanh hơn hẳn so với trên iPhone 16. Mặc dù đúng là nhiều người dùng iPhone không thực sự quan tâm đến tần số quét cao, nhưng đó có thể là do họ chưa dùng thử bao giờ.

Câu chuyện màn hình iPhone 60Hz và 120Hz luôn là chủ đề tranh luận xôn xao trên khắp các diễn đàn công nghệ.

Một người dùng Reddit trong chủ đề thảo luận về iPhone 16 viết: "Tôi đã dùng bản Pro kể từ khi Apple ra mắt tùy chọn đó [ProMotion], nhưng tôi sẽ chuyển sang dùng bản Plus tiêu chuẩn ngay lập tức nếu nó có 120Hz và Always-On."

Một bình luận khác chỉ ra: "Nếu dòng iPhone tiêu chuẩn có 120Hz, các mẫu Pro sẽ chẳng bán được cho ai cả. Thành thật mà nói, đó là lý do duy nhất tôi chọn 13 Pro thay vì bản 13 thường – chính là vì màn hình 120Hz."

Đối với nhiều người dùng iPhone, màn hình 120Hz là tính năng hấp dẫn nhất trên các dòng iPhone Pro của Apple. Nếu iPhone 17 tiêu chuẩn phá vỡ được giới hạn 60Hz, lý do để người dùng chi thêm tiền cho iPhone 17 Pro sẽ trở nên kém thuyết phục hơn rất nhiều.

Tất nhiên, việc lựa chọn phiên bản Pro vẫn có những lợi ích khác. Bạn sẽ có ống kính tele, chipset mạnh mẽ hơn, thời lượng pin nhỉnh hơn một chút, các tính năng quay video chuyên nghiệp và một thiết kế được cho là bền bỉ hơn. Đặc biệt, iPhone 17 Pro còn được đồn đoán sẽ sở hữu buồng tản nhiệt hơi (vapor cooling chamber), giúp nó có thể trở thành một trong những chiếc điện thoại chơi game tốt nhất.

Nhưng nếu không quá đặt nặng việc chụp ảnh zoom với chất lượng quang học hay chơi game ở mức đồ họa cao nhất, iPhone 17 tiêu chuẩn đang là lựa chọn phù hợp hơn cho phần lớn người dùng trong năm nay.