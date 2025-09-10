Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"

10-09-2025 - 06:25 AM | Sống

Cùng với việc iPhone 17 ra mắt, 4 mẫu iPhone cũng đã bị "khai tử".

Sau khi dòng iPhone 17 trình làng, Apple đã tiếp tục áp dụng chiến lược quen thuộc của mình: Loại bỏ một số mẫu cũ để “làm gọn” danh mục sản phẩm, đồng thời thúc đẩy sức hút của thế hệ mới. Đây là cách làm đã được hãng duy trì trong nhiều năm qua.

Cụ thể, Apple đã dừng bán iPhone 16 Pro và 16 Pro Max chỉ sau 1 năm ra mắt, khép lại vòng đời ngắn ngủi của bộ đôi từng gây chú ý với nhiều nâng cấp đáng kể.

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"- Ảnh 1.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max chính thức bị "khai tử" sau màn ra mắt iPhone 17

Đây là điều không quá bất ngờ, bởi trước đó nhiều chuyên gia phân tích đã dự đoán iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ sớm bị khai tử, tương tự như cách Apple từng áp dụng với các thế hệ Pro trước đó gồm iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro.

Bên cạnh dòng Pro, Apple cũng đã ngừng kinh doanh bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Đây là một động thái nhằm tinh giản danh mục sản phẩm của hãng.

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"- Ảnh 2.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng đã bị loại khỏi danh mục của Apple Store.

Tuy nhiên, việc khai tử không đồng nghĩa sản phẩm biến mất hoàn toàn. Trên thực tế, dù Apple đã ngừng phân phối trực tiếp, các mẫu iPhone này vẫn xuất hiện tại những đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Nguyên nhân là bởi chúng vẫn còn sức hút nhất định nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với thế hệ mới.

Các chuyên gia cho rằng, việc cắt giảm mẫu mã là bước đi hợp lý. Nếu duy trì quá nhiều phiên bản cùng lúc, Apple sẽ khiến người dùng rối rắm khi lựa chọn. Thêm vào đó, những chiếc iPhone cũ nếu tiếp tục bán ra với giá thấp hơn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chính iPhone 17, điều mà Apple chắc chắn muốn tránh.

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"- Ảnh 3.

Các dòng iPhone trải dài nhiều phân khúc giá, dĩ nhiên các sản phẩm mới luôn được người dùng toàn cầu săn đón, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tại Việt Nam, người dùng trẻ có thể dễ dàng "lên đời" sở hữu iPhone 17 Pro mới trên Apple Flagship Store với các chương trình ưu đãi mua sắm trả góp từ SPayLate mà không cần thẻ tín dụng, quy trình online đơn giản, biểu phí rõ ràng, minh bạch. SPayLate hỗ trợ trả góp không lãi suất trong 6 kỳ với hạn mức lên đến 50.000.000 đồng (hạn mức thực tế của người dùng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ khi đăng ký SPayLater).

Đáng chú ý, khi đặt trước iPhone 17 series tại Apple Flagship Store trên Shopee bằng SPayLater, khách hàng sẽ được giảm thêm đến 2.500.000 đồng. Đây là ưu đãi lớn chỉ có trên SPayLater mà nhiều khách hàng có thể "lên đơn" ngay từ bây giờ để tiết kiệm chi phí "lên đời" iPhone 17 mới.

Chiến lược “khai tử có chọn lọc” vì vậy không chỉ giúp Apple tối ưu dải sản phẩm mà còn đảm bảo doanh số cho thế hệ iPhone mới mỗi năm.

Apple lần đầu ra mắt iPhone Air siêu mỏng, giá từ 32 triệu tại Việt Nam

Theo KV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi

Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi Nổi bật

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!” Nổi bật

3 thứ còn giữ trong nhà, còn khó tiết kiệm tiền

3 thứ còn giữ trong nhà, còn khó tiết kiệm tiền

05:59 , 10/09/2025
Cả nước chỉ 1 người được ứng cử PGS ở lĩnh vực này: Là trưởng khoa tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sở hữu cả danh sách bằng khen

Cả nước chỉ 1 người được ứng cử PGS ở lĩnh vực này: Là trưởng khoa tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sở hữu cả danh sách bằng khen

05:18 , 10/09/2025
Nên uống bao nhiêu cốc cà phê mỗi ngày là tốt nhất? Chuyên gia có câu trả lời khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ lâu nay

Nên uống bao nhiêu cốc cà phê mỗi ngày là tốt nhất? Chuyên gia có câu trả lời khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ lâu nay

01:08 , 10/09/2025
"Đặc sản" ngày 9/9 của ĐH Y Hà Nội: Màn hô tên chuyên ngành của Top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú gây bão MXH

"Đặc sản" ngày 9/9 của ĐH Y Hà Nội: Màn hô tên chuyên ngành của Top 20 người dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú gây bão MXH

00:05 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên