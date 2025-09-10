Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"

Sau khi dòng iPhone 17 trình làng, Apple đã tiếp tục áp dụng chiến lược quen thuộc của mình: Loại bỏ một số mẫu cũ để “làm gọn” danh mục sản phẩm, đồng thời thúc đẩy sức hút của thế hệ mới. Đây là cách làm đã được hãng duy trì trong nhiều năm qua.

Cụ thể, Apple đã dừng bán iPhone 16 Pro và 16 Pro Max chỉ sau 1 năm ra mắt, khép lại vòng đời ngắn ngủi của bộ đôi từng gây chú ý với nhiều nâng cấp đáng kể.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max chính thức bị "khai tử" sau màn ra mắt iPhone 17

Đây là điều không quá bất ngờ, bởi trước đó nhiều chuyên gia phân tích đã dự đoán iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ sớm bị khai tử, tương tự như cách Apple từng áp dụng với các thế hệ Pro trước đó gồm iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro.

Bên cạnh dòng Pro, Apple cũng đã ngừng kinh doanh bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Đây là một động thái nhằm tinh giản danh mục sản phẩm của hãng.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng đã bị loại khỏi danh mục của Apple Store.

Tuy nhiên, việc khai tử không đồng nghĩa sản phẩm biến mất hoàn toàn. Trên thực tế, dù Apple đã ngừng phân phối trực tiếp, các mẫu iPhone này vẫn xuất hiện tại những đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Nguyên nhân là bởi chúng vẫn còn sức hút nhất định nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với thế hệ mới.

Các chuyên gia cho rằng, việc cắt giảm mẫu mã là bước đi hợp lý. Nếu duy trì quá nhiều phiên bản cùng lúc, Apple sẽ khiến người dùng rối rắm khi lựa chọn. Thêm vào đó, những chiếc iPhone cũ nếu tiếp tục bán ra với giá thấp hơn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chính iPhone 17, điều mà Apple chắc chắn muốn tránh.

Các dòng iPhone trải dài nhiều phân khúc giá, dĩ nhiên các sản phẩm mới luôn được người dùng toàn cầu săn đón, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chiến lược “khai tử có chọn lọc” vì vậy không chỉ giúp Apple tối ưu dải sản phẩm mà còn đảm bảo doanh số cho thế hệ iPhone mới mỗi năm.