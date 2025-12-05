VinFast tăng tốc đầu tư vào Ấn Độ

Chiến lược đầu tư "thần tốc" của VinFast nhằm biến Ấn Độ thành cứ điểm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cụ thể, ngày 4/12, VinFast và chính quyền bang Tamil Nadu đã ký Biên bản ghi nhớ về việc phân bổ thêm khoảng 200 hecta đất tại Khu công nghiệp SIPCOT ở Thoothukudi. Nhà máy VinFast cũng đang được nâng công suất thiết kế từ 50.000 lên 150.000 ô tô điện mỗi năm.

Lễ ký kết thỏa thuận đầu tư giữa VinFast và chính quyền bang Tamil Nadu.

VinFast dự kiến đầu tư thêm 500 triệu USD (nằm trong tổng cam kết 2 tỷ USD) để xây dựng các phân xưởng chuyên biệt, phục vụ mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm (Xe máy điện và xe Bus điện).

Về hệ sinh thái và phân phối, công ty có kế hoạch ra mắt dịch vụ gọi xe điện GSM (Green and Smart Mobility) nhằm thiết lập một hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện.

VinFast Limo Green xuất ngoại sang Ấn Độ.

Vì sao VinFast "tất tay" vào thị trường Ấn Độ?

Trước hết, nguyên nhân cốt lõi nằm ở quy mô của thị trường xe ở Ấn Độ. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ (SIAM) về hiệu suất tháng 10/2025, thị trường này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy nhu cầu tiêu thụ khổng lồ trong các phân khúc:

Cụ thể, doanh số ô tô bán ra tại thị trường Ấn Độ trong tháng 10/2025 đạt 460.739 chiếc, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Xe hai bánh có doanh số tháng 10/2025 đạt 2.210.727 chiếc, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập của xe điện (EV) trong các phân khúc này vẫn còn rất thấp (dưới 5% tổng doanh số), tạo ra dư địa tăng trưởng khổng lồ.

Theo báo cáo của tờ The Times of India, xe hai bánh điện (E2W) đạt hơn 1,2 triệu xe được đăng ký trong 11 tháng năm 2025, chiếm gần 60% tổng doanh số xe điện toàn Ấn Độ. Riêng ô tô điện, tờ báo này cũng chỉ ra rằng, tính đến tháng 11/2025 xe điện chở khách (ô tô & SUV) đạt doanh số 156.455 xe bán ra, tăng 57% so với 99.429 chiếc của năm trước.

Thứ hai là tính cạnh tranh trong nhóm xe điện (EV) tại thị trường này đang rất nóng. Ngoài VinFast, Các hãng xe lớn như Tata Motors, Hyundai, BYD, MG cũng đang rót hàng tỷ đô la để sản xuất xe điện tại Ấn Độ, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người mua ở mọi phân khúc.

Vì vậy, việc VinFast mở rộng sản xuất sang xe máy điện và các dòng xe điện khác như bus điện là chiến lược hợp lý nhằm tiếp cận đại bộ phận người tiêu dùng tại quốc gia này, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh so với các hãng xe khác.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông M.K. Stalin đặt bút ký tặng lên chiếc ô tô điện đầu tiên xuất xưởng từ nhà máy VinFast ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Thứ ba là VinFast đang thu về những tín hiệu tích cực tại thị trường Ấn Độ. Một báo cáo từ tờ Economic Times tháng 10/2025 cũng đánh giá VinFast đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn, thậm chí là "di chuyển êm ái hơn" trên con đường chinh phục Ấn Độ so với Tesla. Cũng trong tháng 10, VinFast lọt top 8 các công ty xe điện có doanh số bán ra cao nhất.

Mặc dù thị trường ô tô điện Ấn Độ vẫn đang bị thống trị bởi các nhà sản xuất nội địa như Tata Motors, VinFast đang cho thấy dấu hiệu tăng tốc ở phân khúc EV, vốn đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng.

Cuối cùng là chính sách của chính phủ Ấn Độ là yếu tố thúc đẩy then chốt. New Delhi áp dụng hàng rào thuế quan rất cao đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc, khiến việc xuất khẩu từ Việt Nam trở nên kém cạnh tranh.

Do đó, việc đầu tư và cam kết nội địa hóa sản xuất không chỉ giúp VinFast tận dụng các ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ tài chính, mà còn đảm bảo mức giá cạnh tranh cho sản phẩm tại thị trường nội địa. Động thái này phù hợp với mục tiêu quốc gia của Ấn Độ là đạt 80% thị phần E2W vào năm 2030 (theo báo cáo của NITI Aayog).