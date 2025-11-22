Honda City đời mới mà đổi thiết kế thế này thì dễ hot: Sắc sảo nhưng tối giản chi tiết, lấy cảm hứng từ Prelude sắp về Việt Nam

Nếu Honda giữ đúng lời hứa và ra mắt một thế hệ City hoàn toàn mới vào cuối thập kỷ này, mẫu xe đó có thể trông chẳng giống chiếc City đang lăn bánh trên đường hiện nay. Giới chuyên môn dự đoán Honda City thế hệ mới có thể sẽ lấy cảm hứng từ mẫu coupe Honda Prelude mới và chiếc sedan concept Honda 0 Series.

Từ “thiết kế lắm thầy nhiều ma” đến phong cách tinh gọn hơn

Trong phần lớn thập kỷ vừa qua, phong cách thiết kế của Honda gây nhiều tranh luận. Giới đam mê xe thường phàn nàn rằng nhiều mẫu Honda gần đây trông như được thiết kế bởi một đám đông – phần đầu xe quá rối, thân xe có quá nhiều đường gân, chi tiết chrome xuất hiện chỉ để cho có, và tổng thể thiếu sự hài hòa. Ngay cả những fan trung thành cũng thừa nhận rằng dù Honda lái hay nhưng thiết kế đôi khi chưa thực sự ấn tượng như hình ảnh thương hiệu.

Cartoq dự đoán về thiết kế của Honda City thế hệ mới. Ảnh: Cartoq

Với loạt concept đã được giới thiệu và định hướng của Honda, giới chuyên môn cho rằng concept 0 Series của Honda sẽ trở thành diện mạo tương lai của City.

Concept sedan 0 Series và coupe Prelude mới cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt. Dù vẫn dễ dàng nhận ra chất Honda, bề mặt thiết kế sạch sẽ hơn, đường nét gọn gàng hơn và tổng thể mang cảm giác dứt khoát. Thay vì thêm các đường cắt xẻ, triết lý mới dựa vào tỷ lệ và dáng đứng. Chính điều này đã khiến giới đam mê hào hứng - những người từng gần như từ bỏ hy vọng rằng Honda có thể tìm lại “phong độ thiết kế”.

Honda 0-Series Saloon và Prelude có thể trở thành nguồn cảm hứng của Honda City thế hệ mới. Ảnh: Honda

Honda City = Prelude + 0 Series?

Theo Cartoq, Honda City thế hệ mới sẽ lấy phần đầu xe và “tính cách” tổng thể của Prelude, hòa cùng những mảng bề mặt tinh giản của sedan 0 Series, rồi kéo dài tỷ lệ để tạo thành một mẫu sedan bốn cửa thực dụng, có kích thước và hình dáng tương đương City.

Phần mũi xe thấp và thanh thoát hơn đáng kể so với Honda City hiện tại. Cụm đèn pha mảnh, giao diện đơn giản thay vì những cụm đèn phức tạp như trước đây. Lưới tản nhiệt gần như biến mất vào một dải đen, khiến đầu xe trông rộng và vững chãi hơn. Dọc thân xe chỉ còn một đường dập nổi mạnh mẽ thay vì nhiều đường gân rời rạc. Khu vực kính xe thuôn nhẹ về phía sau, mang lại dáng đứng thể thao kiểu coupe trong khi không ảnh hưởng đến khoảng trần hàng ghế sau.

Thiết kế của Honda City mới có thể trở nên gọn gàng hơn. City thế hệ mới có thể trở nên giàu cảm xúc hơn khi Honda áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới lên một mẫu xe chủ lực. Ảnh: Cartoq

Rất ít chi tiết chrome xuất hiện trên bản dựng Honda City thế hệ mới. Trọng tâm được đặt vào các bề mặt gọn gàng, bộ mâm có kích thước cân xứng. Chiếc xe trông giống một sedan thể thao cỡ nhỏ hơn là một mẫu xe gia đình thực dụng.

Tất nhiên, tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Honda City thế hệ mới thực tế có thể chỉ sử dụng một vài chi tiết hoặc đi theo hướng hoàn toàn khác. Nhưng nếu nhìn vào những ý tưởng gần đây từ các studio thiết kế của Honda, bản dựng này không hề thiếu thực tế. Nó là sự tiếp nối logic từ những gì Honda đã công bố.

Khả năng vận hành

Thiết kế chỉ là một nửa câu chuyện. Tại Ấn Độ, Honda lâu nay vẫn bị cho là “chơi an toàn” với động cơ và hộp số, khi cùng một động cơ xăng đang phục vụ cả City lẫn Elevate. Hộp số CVT mượt và tiện khi đi phố, nhưng khó làm hài lòng người thích cảm giác lái. Những tín đồ từng mê động cơ Honda tua cao thường cảm thấy thương hiệu này đã trở nên “hiền” hơn trước.

Honda City vẫn bị đánh giá có phần hơi "hiền". Ảnh: Honda

Vì vậy, kỳ vọng với Honda City thế hệ mới có hai điểm. Thứ nhất, Honda cần mang đến một thiết kế sắc sảo và hiện đại, lấy cảm hứng từ Prelude và 0 Series, thay vì chỉ là một bản nâng cấp nhẹ. Thứ hai, đây nên là thời điểm hãng giới thiệu các hệ truyền động mới mẻ và hộp số thú vị hơn - dù đó là hybrid mạnh mẽ hơn, thế hệ động cơ xăng mới, hay đơn giản là một hộp số tự động được tinh chỉnh tốt hơn.

Mặc dù những hình ảnh trên chỉ là bản dựng, nhưng cũng đủ cho thấy Honda vẫn biết cách tạo ra những chiếc xe đẹp. Nếu phần kỹ thuật bên dưới xứng tầm với những gì thiết kế hứa hẹn, Honda City tiếp theo có thể thú vị hơn nhiều so với thông số hiện tại.