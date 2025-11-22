Giá heo hơi hôm nay, 22-11: Bật tăng ở hầu hết các vùng miền

Ngày 22-11, giá heo hơi tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục tăng mạnh do sức mua cải thiện và nguồn cung có biến động vì thời tiết.

Tại miền Bắc, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh giá heo hơi loại 1 tăng tới 4.000 đồng, lên 54.000 đồng/kg so với đầu tuần. Heo loại 2 cũng tăng 2.000 đồng, đạt 50.000 đồng/kg.

Khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng 2.000 đồng, lên 49.000 – 52.000 đồng/kg. Tại Nam Trung Bộ, heo hơi loại 2 tăng 2.000 đồng lên 48.000 đồng/kg, còn loại 1 tăng 3.000 đồng, lên 52.000 đồng/kg.

Ở Đông Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 chỉ nhích nhẹ 1.000 đồng lên 48.000 đồng/kg, trong khi loại 1 tăng 2.000 đồng lên 53.000 đồng/kg. Tây Nam Bộ cũng điều chỉnh tăng: heo loại 1 lên 52.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng), heo loại 2 lên 48.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng).

Giá heo xuất chuồng tăng giúp người nuôi bắt đầu có lãi

Tại các thị trường giáp Việt Nam, giá heo hơi tương đối ổn định: Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông (Trung Quốc) duy trì mức 41.000 – 46.000 đồng/kg; Lào 42.000 – 48.000 đồng/kg; Thái Lan 53.000 – 58.000 đồng/kg; Campuchia 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp chăn nuôi cho biết đà tăng giá chủ yếu đến từ tín hiệu cải thiện nhu cầu tiêu thụ tại nhiều tỉnh, giao thương được khôi phục ở nhiều nơi sau đợt mưa kéo dài.

Liên quan việc sạt lở đèo tại Lâm Đồng gây ách tắc cục bộ, thương lái nhận định nguồn heo của tỉnh này đưa về TP HCM không chiếm tỉ trọng lớn. Dù di chuyển khó khăn hơn, heo hơi từ Lâm Đồng vẫn được đưa ra thị trường thông qua các tuyến đường thay thế, nên chưa tạo áp lực đáng kể lên nguồn cung tại TP HCM.





