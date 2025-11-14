Giá heo cuối năm khó tăng đột biến

Ngày 13-11, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm với mức thấp nhất 46.000 đồng/kg, chỉ 2 địa phương giữ mức cao 50.000 đồng/kg là Đồng Nai và Cà Mau. Tại chợ đầu mối Hóc Môn - nơi tiêu thụ thịt heo lớn nhất TP HCM, giá heo mảnh giảm còn 56.000 - 60.000 đồng/kg, tùy loại. Mỗi đêm, lượng heo về chợ là 5.300 con, tăng cao so với các tháng trước.

Thêm áp lực vì thịt heo nhập

Vào đầu năm 2025, giá heo hơi liên tục tăng và đạt đỉnh ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg, có nơi 72.000 - 75.000 đồng/kg. Tuy nhiên, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại một số địa phương khiến thị trường chuyển biến tiêu cực.

Các doanh nghiệp lớn, như C.P. Việt Nam và CJ Việt Nam, khẳng định nguồn cung từ các trại chăn nuôi quy mô lớn vẫn ổn định, nhờ áp dụng các biện pháp phòng dịch và tăng đàn theo kế hoạch khoảng 10%/năm. Thậm chí, có doanh nghiệp tăng đàn gấp 3 lần nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, trong khi giá vẫn liên tục đi xuống.

Từ tháng 10 đến nay, mưa bão liên tục càng khiến giá heo giảm sâu. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, với mức giá 46.000 - 51.000 đồng/kg hiện nay, người chăn nuôi nhỏ lẻ lỗ khoảng 5.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thông tin lượng thịt heo nhập khẩu những tháng qua tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, với mức giá rẻ hơn thịt trong nước, tạo áp lực làm giá heo nội địa khó phục hồi.

Nhiều công ty chăn nuôi cũng nhận định giá heo hơi sẽ khó phục hồi trong thời gian tới vì nguồn cung vẫn dồi dào, trong khi sức mua trên thị trường từ giữa năm đến nay giảm khoảng 15%, dẫn đến heo "tồn kho" tăng đáng kể. Theo ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn vẫn tham gia thị trường, nguồn cung dồi dào nên giá khó tăng trở lại.

Thực tế, nguồn cung thịt heo hiện nay được bảo đảm chủ yếu nhờ các doanh nghiệp như C.P. Việt Nam, Japfa, Emivest, CJ, cùng nhiều đơn vị mới nổi như Dabaco, GreenFeed, BAF Việt Nam, Hòa Phát, Hoàng Anh Gia Lai… Cục Chăn nuôi - Thú y cho biết tổng sản lượng thịt cả nước năm 2025 dự kiến đạt 8,5 triệu tấn, trong đó thịt heo chiếm 5,5 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu tăng 15% - 20% dịp cuối năm. Riêng tháng cuối năm, cả nước cần khoảng 500.000 tấn thịt heo.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối TP HCM đang ở mức thấp

Sẽ không thiếu hụt

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay tổng đàn heo tại địa phương hiện nay là 4,5 triệu con - mức cao so với nhu cầu thực tế.

Các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi tại Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tái đàn heo phục vụ Tết. Nguồn cung nhập khẩu cũng luôn sẵn sàng. Khi giá heo nội địa tăng thì lượng heo nhập sẽ được đẩy mạnh. Quý III vừa qua, Việt Nam nhập tới 75.200 tấn thịt heo đông lạnh - tăng 115% so với quý II và hơn 158% so với cùng kỳ năm trước.

Do sức mua yếu, nhiều doanh nghiệp bị tồn hàng khiến trọng lượng heo xuất chuồng tăng từ 100 kg lên khoảng 120 kg/con. Qua đó, sản lượng thịt tăng thêm khoảng 20%, góp phần ổn định thị trường và giảm nguy cơ thiếu hụt.

Dự báo về thị trường dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán sắp tới, các doanh nghiệp nhận định giá heo có thể phục hồi đôi chút, chứ khó tăng mạnh. "Khi mùa mưa kết thúc, giá heo có thể đứng ở mức ổn định và chờ diễn biến thị trường cuối năm" - một doanh nghiệp nhận xét.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trí Công dự báo dịp Tết, giá heo hơi có thể tăng lên khoảng 60.000 đồng/kg - mức đủ để người chăn nuôi có lãi. Tuy nhiên, ông lưu ý bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập các trang trại không tuân thủ biện pháp an toàn sinh học. Do đó, khai báo và phòng dịch nghiêm ngặt vẫn là yêu cầu quan trọng.

Theo các thương lái, nguyên nhân giá heo mảnh ở các chợ đầu mối khó tăng là do sức mua trên thị trường còn yếu, người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu. Đầu ra thịt heo chưa cải thiện đáng kể dù nguồn cung ngày càng dồi dào hơn.



