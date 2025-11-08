Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá heo hơi hôm nay, 8-11: Diễn biến lạ

08-11-2025 - 12:01 PM | Thị trường

Giá heo hôm nay có thay đổi từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bất ngờ vượt qua giá của công ty chăn nuôi quy mô lớn.

Ở miền Bắc, heo công ty loại 2 tụt 2.000 đồng xuống còn 47.000 đồng/kg, trong khi loại 1 vẫn giữ nguyên 52.000 đồng/kg. Thế nhưng, heo loại 2 từ các trại nhỏ lẻ lại bất ngờ tăng lên 48.000 đồng/kg, đắt hơn heo công ty cùng loại tới 1.000 đồng, còn loại 1 duy trì ở mức 50.000 đồng/kg.

Sang Bắc Trung Bộ, heo công ty loại 2 đứng yên ở 49.000 đồng/kg, loại 1 tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg. Heo hộ nuôi loại 2 giữ giá 47.000 đồng/kg, còn loại 1 tăng vọt để ngang bằng với công ty, cùng đạt 52.000 đồng/kg.

Nam Trung Bộ chứng kiến cú tăng mạnh của heo công ty loại 1, vọt 3.000 đồng lên 53.000 đồng/kg, trong khi loại 2 vẫn giữ nguyên 47.000 đồng/kg. Heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ dao động nhẹ trong khoảng 46.000 đến 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 8-11: Diễn biến lạ- Ảnh 1.

Chăn nuôi heo gặp khó khăn do giá bán ở mức thấp

Tại Đông Nam Bộ, heo công ty loại 2 giảm 1.000 đồng xuống 47.000 đồng/kg nhưng loại 1 lại tăng ngược 2.000 đồng lên 53.000 đồng/kg. Heo hộ nuôi nhỏ lẻ cũng được hưởng lợi, tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng, đưa giá lên khoảng 48.000 đến 51.000 đồng/kg.

Tây Nam Bộ là khu vực có giá tăng mạnh nhất khi các công ty đẩy giá heo hơi lên tới 4.000 đồng, đạt mức 50.000 đến 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ ít biến động, chỉ dao động từ 46.000 đến 50.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, thường ngày heo từ hộ nuôi nhỏ lẻ luôn rẻ hơn heo công ty do chất lượng thấp hơn. Nhưng hiện tại, nhiều hộ dân cố tình găm heo chờ thị trường cuối năm, khiến giá bán tăng cao, thậm chí vượt cả heo công ty.

Giá cà phê hôm nay 8 -11: Quay đầu tăng mạnh

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc chiến 'phòng thủ' của Honda tại Việt Nam

Cuộc chiến 'phòng thủ' của Honda tại Việt Nam Nổi bật

Một 'sản vật' triệu USD của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc ồ ạt thu mua, nước ta là nhà xuất khẩu top 5 thế giới

Một 'sản vật' triệu USD của Việt Nam được Mỹ, Trung Quốc ồ ạt thu mua, nước ta là nhà xuất khẩu top 5 thế giới Nổi bật

Vì sao hôm nay là ngày cực "đẹp" để mua Vietlott?

Vì sao hôm nay là ngày cực "đẹp" để mua Vietlott?

11:12 , 08/11/2025
iPhone sẽ có cuộc đại tu camera cho phiên bản kỷ niệm 20 năm

iPhone sẽ có cuộc đại tu camera cho phiên bản kỷ niệm 20 năm

10:24 , 08/11/2025
Một mẫu xe vừa lập kỷ lục thế giới: Tiếp nhiên liệu 1 lần đi quãng đường bằng từ Hà Giang đến Cà Mau vẫn dư sức chạy thêm 100 km

Một mẫu xe vừa lập kỷ lục thế giới: Tiếp nhiên liệu 1 lần đi quãng đường bằng từ Hà Giang đến Cà Mau vẫn dư sức chạy thêm 100 km

10:22 , 08/11/2025
Giá cà phê hôm nay 8 -11: Quay đầu tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 8 -11: Quay đầu tăng mạnh

09:23 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên