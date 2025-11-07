iPhone đời cao giá mềm của Apple lao dốc mạnh, giá thấp kỷ lục tại Việt Nam

Trong khi giá nhiều mẫu iPhone đời cũ bất ngờ tăng trở lại, iPhone 16e lại đi ngược xu hướng khi được các đại lý Apple đồng loạt giảm giá.

Mẫu điện thoại này được giới thiệu đến người tiêu dùng từ tháng 2/2025. Sau hơn nửa năm bán ra, mẫu máy này đang được chào bán với mức 14,9 triệu đồng cho bản 128GB. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi mẫu điện thoại này ra mắt. Nếu so với cuối quý 3/2025 thì iPhone 16e giảm 500.000 đồng. Còn nếu so với giá niêm yết ban đầu, chiếc smartphone này đang rẻ hơn 2,1 triệu đồng.

Dù mức giá ngày càng hấp dẫn, iPhone 16e vẫn không thể bứt phá doanh số. Các hệ thống bán lẻ cho biết sản phẩm này thiếu sức hút với người dùng Việt, khi trong cùng tầm giá, iPhone 15 được ưa chuộng hơn nhờ thiết kế cao cấp, hiệu năng ổn định và khả năng nhận diện thương hiệu tốt hơn.

Các điểm đáng chú ý của iPhone 16e

iPhone 16e được Apple định vị là mẫu có giá dễ tiếp cận nhất trong thế hệ iPhone 16 mới. Theo Apple Việt Nam, thiết kế, cấu hình được tinh giản hơn so với iPhone 16/16 Plus/16 Pro nhằm tối ưu chi phí.

Kích thước và trọng lượng

Máy có kích thước tổng thể cao x rộng x dày lần lượt là 146,7 × 71,5 × 7,8mm; trọng lượng khoảng 167g.

Màn hình

OLED Super Retina XDR 6,1 inch, độ phân giải 2.532 × 1.170 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi.

Tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 (tiêu chuẩn). Độ sáng tối đa 800 nit (tiêu chuẩn); độ sáng đỉnh 1200 nit (HDR). Máy được trang bị lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay.

Chip xử lý

Máy dùng chip Apple A18, CPU 6 lõi, GPU 4 lõi, Neural Engine 16 lõi.

Camera

Máy có sử dụng hệ thống camera 2 trong 1 Fusion 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, chống rung quang học, Hybrid Focus Pixels, ảnh có độ phân giải siêu cao (24MP và 48MP).

Đồng thời hỗ trợ Telephoto 2x 12MP: 52 mm, khẩu độ ƒ/1.6, chống rung quang học, Hybrid Focus Pixels. Độ thu phóng kỹ thuật số lên đến 10x

Chế độ chụp Chân Dung với tính năng Điều Khiển Chiều Sâu. Hiệu ứng Chiếu Sáng Chân Dung với sáu chế độ. Chụp ảnh toàn cảnh Panorama lên đến 63MP.

Camera TrueDepth 12MP chụp hình dải màu rộng cho ảnh và ảnh động Live Photos. Quay video 4K Dolby Vision ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps hoặc 60 fps.Quay video 1080p Dolby Vision ở tốc độ 25 fps, 30 fps hoặc 60 fps. Máy có hỗ trợ quay video chậm 1080p ở tốc độ 120 fps.

Khả năng kết nối

Chiếc điện thoại này hỗ trợ 5G, eSIM, tiêu chuẩn WiFi 6 (không hỗ trợ WiFi 7) trong bản 16e.

Thời lượng pin

Theo công bố từ phía Apple, iPhone 16e tích hợp pin sạc lithium-ion. Sản phẩm này có thời gian xem video lên đến 26h, thời gian xem video (trực tuyến) lên đến 21h, thời gian nghe nhạc lên đến 90h.

Khả năng sạc nhanh lên đến 50% trong 30 phút11 với bộ tiếp hợp 20W trở lên (được bán riêng) sử dụng cáp sạc USB-C.

Vật liệu và chống nước

iPhone 16e sử dụng khung nhôm, mặt trước kính Ceramic Shield, đạt chuẩn IP68 chống nước/bụi ((chống nước ở độ sâu tối đa 6 mét trong vòng tối đa 30 phút) theo tiêu chuẩn IEC 60529.

Bộ nhớ và lưu trữ

Sản phẩm có các tùy chọn bộ nhớ 128 GB, 256 GB, 512 GB. RAM được báo chí trong nước ghi nhận khoảng 8 GB.