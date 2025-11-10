Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá heo hơi hôm nay, 10-11: Bất ngờ với giá heo hơi miền Nam

10-11-2025 - 18:42 PM | Thị trường

Giá heo hơi bán ra của các công ty chăn nuôi quy mô lớn khu vực miền Bắc giảm 1.000 – 2.000 đồng so với cuối tuần

Ngày 10-11, giá heo hơi phía Bắc được các công ty chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh giá giảm đáng kể, còn khu vực phía Nam chỉ giảm giá nhẹ hoặc không giảm.

Cụ thể, giá heo hơi bán ra của các công ty chăn nuôi quy mô lớn khu vực miền Bắc giảm 1.000 – 2.000 đồng so với cuối tuần, xuống còn 48.000 – 50.000 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi từ công ty được điều chỉnh giảm 2.000 đồng, còn 47.000 – 49.000 đồng/kg. Còn khu vực Nam Trung Bộ có giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng, còn 46.000 – 49.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Đông Nam Bộ vẫn giữ giá heo hơi từ 48.000 – 51.000 đồng/kg, cũng như khu vực Tây Nam Bộ vẫn "neo" giá bán từ 46.000 – 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 10-11: Bất ngờ với giá heo hơi miền Nam- Ảnh 1.

Giá heo xuất chuồng tiếp tục giảm

Giải thích giá heo hơi tiếp tục giảm, các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho rằng do mưa bão vẫn còn dai dẳng nên sức mua trên thị trường vẫn chưa được cải thiện, chưa kể nguồn cung từ các công ty lớn dồn ứ từ nhiều tháng qua với số lượng tăng lên đáng kể.

Các địa phương của Trung Quốc giáp ranh với Việt Nam cũng có biến động giảm giá heo hơi mạnh. Cụ thể tại khu vực Vân Nam giá heo hơi giảm mạnh 3.000 đồng còn 43.000 đồng/kg, Quảng Tây giảm 3.000 đồng còn 41.000 đồng/kg, Quảng Đông giảm 2.000 đồng còn 47.000 đồng/kg.

Nguồn cung cấp heo với số lượng lớn như Thái Lan cũng đang biến động giá lớn, mức tăng tới 6.000 đồng, lên 49.000 – 56.000 đồng/kg.

Còn tại các thị trường khác lại có giá heo hơi giảm đáng kể như Campuchia hiện có mức giá 49.000 – 53.000 đồng/kg (giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg), Lào từ 42.000 – 48.000 đồng/kg (giảm 2.000 – 3.000 đồng/kg), Myanmar 63.000 – 74.000 đồng/kg (giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg).


Theo Nguyễn Hải

Người lao động

