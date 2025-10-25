Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá heo hơi hôm nay, 25-10: Khu vực Tây Nam Bộ bất ngờ tăng giá

25-10-2025 - 10:49 AM | Thị trường

Giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành vẫn ổn định, chỉ riêng khu vực Tây Nam Bộ lại đảo chiều tăng.

Hồi đầu tuần giá heo tại nhiều khu vực cũng đã bắt đầu tăng giá sau nhiều tuần giảm, với mức tăng dao động từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Đến thời điểm này, giá heo hơi tại nhiều khu vực vẫn ổn định nhưng khu vực Tây Nam Bộ lại tiếp tục tăng thêm đến 2.000 đồng, lên 49.000 – 52.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc dao động từ 52.000 – 55.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 51.000 – 53.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 48.000 – 50.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 48.000 – 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 25-10: Khu vực Tây Nam Bộ bất ngờ tăng giá- Ảnh 1.

Giá heo đang có chiều hướng tăng

Theo nhận định từ các công ty chăn nuôi, giá heo tại khu vực Tây Nam Bộ thông thường có thấp hơn khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg nhưng lần này giá hơi loại 2 lại vượt 1 giá so với các khu vực trên, nguyên do có thể do nguồn cung đang thiếu cục bộ.

Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

Từ Khóa:
giá heo, heo hơi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ rút hầu bao chi hơn 2 tỷ USD cho một 'kho báu' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, thay thế Trung Quốc thành trung tâm sản xuất

Mỹ rút hầu bao chi hơn 2 tỷ USD cho một 'kho báu' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, thay thế Trung Quốc thành trung tâm sản xuất Nổi bật

'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu?

'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu? Nổi bật

Lynk & Co ra mắt SUV cỡ D mới tại Việt Nam: giá ngang Ford Everest, chạy full nhiên liệu 1.400 km

Lynk & Co ra mắt SUV cỡ D mới tại Việt Nam: giá ngang Ford Everest, chạy full nhiên liệu 1.400 km

09:21 , 25/10/2025
Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

Giá cà phê hôm nay 25-10: Hồi phục và điểm lạ của thị trường số 1

09:13 , 25/10/2025
Kiến nghị khẩn việc ách tắc sầu riêng ở Đắk Lắk

Kiến nghị khẩn việc ách tắc sầu riêng ở Đắk Lắk

08:52 , 25/10/2025
Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025: Ưu đãi lớn, xe rẻ nhất chỉ hơn 10 triệu đồng

Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025: Ưu đãi lớn, xe rẻ nhất chỉ hơn 10 triệu đồng

08:34 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên