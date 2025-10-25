Giá heo hơi hôm nay, 25-10: Khu vực Tây Nam Bộ bất ngờ tăng giá

Hồi đầu tuần giá heo tại nhiều khu vực cũng đã bắt đầu tăng giá sau nhiều tuần giảm, với mức tăng dao động từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Đến thời điểm này, giá heo hơi tại nhiều khu vực vẫn ổn định nhưng khu vực Tây Nam Bộ lại tiếp tục tăng thêm đến 2.000 đồng, lên 49.000 – 52.000 đồng/kg.



Hiện, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc dao động từ 52.000 – 55.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 51.000 – 53.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 48.000 – 50.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 48.000 – 54.000 đồng/kg.

Giá heo đang có chiều hướng tăng

Theo nhận định từ các công ty chăn nuôi, giá heo tại khu vực Tây Nam Bộ thông thường có thấp hơn khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg nhưng lần này giá hơi loại 2 lại vượt 1 giá so với các khu vực trên, nguyên do có thể do nguồn cung đang thiếu cục bộ.