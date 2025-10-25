Bảng giá xe máy điện VinFast tháng 10/2025: Ưu đãi lớn, xe rẻ nhất chỉ hơn 10 triệu đồng
Với chương trình ưu đãi mới nhất, VinFast đang giảm giá sâu toàn bộ dải sản phẩm xe máy điện, tạo cơ hội cho người dùng sở hữu những mẫu xe thông minh với chi phí cực kỳ hợp lý.
Theo thông tin cập nhật, VinFast đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn, áp dụng mức giảm giá đồng bộ 12% trên giá niêm yết cho tất cả các dòng xe máy điện. Chính sách này đã đưa giá bán của nhiều mẫu xe về mức hấp dẫn chưa từng có, trong đó mẫu xe rẻ nhất chỉ còn hơn 10 triệu đồng.
Dưới đây là thông tin chi tiết về các mẫu xe nổi bật và bảng giá tổng hợp mới nhất.
VinFast Motio
Với mức giá sau ưu đãi chỉ còn 10.560.000 đồng, VinFast Motio hiện là mẫu xe máy điện có giá dễ tiếp cận nhất của hãng. Mẫu xe này có thiết kế nhỏ gọn, hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên hoặc những người cần một phương tiện di chuyển cơ bản trong đô thị.
Xe sử dụng hệ 5 bình ắc quy, cho phép di chuyển quãng đường tối đa khoảng 82 km sau mỗi lần sạc đầy (mất khoảng 8-10 giờ). Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu đi lại hàng ngày với chi phí tối ưu.
VinFast EVO Grand
VinFast EVO Grand là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc xe đi được quãng đường xa. Với giá sau ưu đãi là 18.480.000 đồng, đây là mẫu scooter phổ thông được trang bị sẵn pin LFP công nghệ mới.
Điểm đặc biệt của EVO Grand là khả năng mở rộng quãng đường di chuyển. Với một pin liền theo xe, xe đi được khoảng 134 km. Khi lắp thêm một pack pin rời, quãng đường tối đa có thể lên tới 262 km, một con số vô cùng ấn tượng. Thời gian sạc cho cấu hình một pin là khoảng 6,5 giờ.
VinFast Vento Neo
Ở phân khúc cao hơn, VinFast Vento Neo là mẫu xe rất được quan tâm nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và công nghệ. Xe có giá sau ưu đãi là 28.160.000 đồng và được trang bị pin LFP dung lượng lớn 3,5 kWh.
Mỗi lần sạc đầy, Vento Neo có thể di chuyển quãng đường lên tới 194 km. Với bộ sạc 1.000W đi kèm, xe có thể sạc đầy pin chỉ trong khoảng 4 tiếng. Ngoài ra, Vento Neo còn sở hữu nhiều tiện ích thông minh như kết nối với smartphone qua ứng dụng, định vị GPS/eSIM và các tính năng chẩn đoán lỗi.
Bảng giá chi tiết xe máy điện VinFast (Tháng 10/2025)
|Mẫu xe
|Giá niêm yết
|Giá ưu đãi (-12%)
|Thông số nổi bật
|Motio
|12.000.000₫
|10.560.000₫
|Ắc quy, 82 km/sạc, sạc 8-10 giờ
|EVO Lite Neo
|14.400.000₫
|12.672.000₫
|Ắc quy, 78 km/sạc, sạc 10 giờ
|EVO Grand Lite
|18.000.000₫
|15.840.000₫
|Pin LFP, tùy chọn 2 pin, 70-198 km/sạc
|EVO Grand
|21.000.000₫
|18.480.000₫
|Pin LFP, tùy chọn 2 pin, 134-262 km/sạc
|FELIZ Neo
|22.400.000₫
|19.712.000₫
|Pin LFP, 114 km/sạc, sạc 5,3 giờ
|Feliz 2025
|25.900.000₫
|22.792.000₫
|Pin LFP, tùy chọn 2 pin, 134-262 km/sạc
|VENTO Neo
|32.000.000₫
|28.160.000₫
|Pin LFP, 194 km/sạc, sạc 4 giờ
|VeroX
|34.900.000₫
|30.712.000₫
|Pin LFP, tùy chọn 2 pin, 134-262 km/sạc
|THEON S
|56.900.000₫
|50.072.000₫
|Pin LFP, 150 km/sạc, tốc độ 99 km/h, ABS
