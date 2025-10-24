BYD vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan hybrid cắm điện Qin L DM-i 2026, với hàng loạt nâng cấp về công nghệ, hiệu suất và thiết kế, tiếp tục củng cố vị thế của hãng trong phân khúc xe điện lai tầm trung.

Mẫu xe mới gây chú ý với phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 2.148 km, trong đó quãng đường chạy thuần điện đạt 128 km. Theo tiêu chuẩn NEDC, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ 2,79 lít/100 km, giúp Qin L DM-i trở thành một trong những mẫu sedan tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc.

Xe được phân phối tại Trung Quốc với hai phiên bản, có giá ưu đãi trong giai đoạn đầu từ 92.800 đến 102.800 nhân dân tệ (tương đương 13.600 – 15.100 USD), quy đổi từ 357 - 397 triệu đồng.

Ngoại thất của Qin L DM-i 2026 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế “New National Trend Dragon Face” – phong cách đặc trưng của BYD. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha thanh mảnh và chi tiết “râu rồng” vươn ngược lên, tạo diện mạo sắc sảo hơn so với thế hệ trước.

Bên trong, BYD loại bỏ cần số truyền thống, thay bằng thiết kế dạng cột gọn gàng, giúp bảng điều khiển trung tâm đơn giản và hiện đại. Hệ thống thông tin giải trí DiLink100 được nâng cấp với giao diện chủ đề thú cưng, tính năng karaoke không cần micro, và khả năng đồng bộ bản đồ dẫn đường giữa điện thoại và hệ thống xe chỉ bằng thao tác kéo – thả hoặc lắc tay. Các gói đăng ký nhạc cũng có thể được chia sẻ linh hoạt giữa hai nền tảng.

Qin L DM-i 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động DM-i hybrid gồm động cơ xăng 1.5L (công suất 74 kW, mô-men xoắn 126 N·m) kết hợp với động cơ điện có hai tùy chọn công suất 120 kW và 160 kW.

Mức tiêu thụ nhiên liệu sau khi pin cạn đạt 2,79 L/100 km, trong khi chủ xe có thể nâng cấp OTA để giảm còn 2,6 L/100 km với bản EV 80 km. Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Tianshen C, tương tự các dòng cao cấp khác của BYD.

Với chiều dài cơ sở lớn hơn mẫu Qin Plus, Qin L DM-i mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng cần sự thoải mái trên các hành trình dài.

Trên thị trường, Qin L DM-i 2026 phải đối mặt với Geely Galaxy A7 – mẫu sedan hybrid ra mắt ngày 8/8 với giá khởi điểm 81.800 nhân dân tệ (khoảng 12.000 USD). Galaxy A7 tương đồng về kích thước, tầm hoạt động và trang bị, đồng thời ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng ngay trong ngày đầu ra mắt, cho thấy mức độ quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Với những cải tiến về hiệu suất, tiện nghi và chính sách giá linh hoạt, BYD Qin L DM-i 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc sedan hybrid tầm trung – nơi cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu Trung Quốc.

Theo CNC﻿