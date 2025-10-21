Ảnh minh họa

Tại Hội nghị Đổi mới Toàn cầu Chery 2025 tổ chức ở Vũ Hồ (Trung Quốc) ngày 18/10, hãng xe Chery Automobile đã công bố mô-đun pin thể rắn hoàn toàn đầu tiên do chính họ tự phát triển, đạt mật độ năng lượng lên tới 600 Wh/kg – một trong những mức cao nhất từng được công bố bởi một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, theo nguồn tin từ CLS.

Mô-đun này được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Pin Thể Rắn Chery, sử dụng hệ thống điện phân rắn tại chỗ kết hợp vật liệu catốt giàu mangan lithium. Theo Chery, loại pin mới có khả năng chịu đựng tốt trong các thử nghiệm cực đoan như bị đinh đâm xuyên hoặc hư hỏng do máy khoan điện mà không bắt lửa hay sinh khói.

Với mật độ năng lượng cao, xe điện trang bị công nghệ này có thể di chuyển hơn 1.500 km sau một lần sạc, với phạm vi hoạt động thực tế dự kiến khoảng 1.300 km. Chery cho biết hãng sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2026 và thương mại hóa vào năm 2027. Nếu kế hoạch được hiện thực hóa, Chery có thể vượt lên trước các đối thủ trong nước như BYD và CATL, những công ty cũng đang hướng tới sản xuất pin thể rắn quy mô nhỏ trong cùng giai đoạn.

Sự kiện ra mắt công nghệ diễn ra trong bối cảnh Chery có năm kinh doanh thuận lợi. Trong tháng 9, hãng xuất khẩu 137.624 xe, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2024 và là tháng thứ 5 liên tiếp xuất khẩu trên 100.000 xe. Nửa đầu năm 2025, doanh thu của Chery đạt 141,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 19,5 tỷ USD), tăng 26,3% so với năm trước. Sau đợt IPO lớn tại Hồng Kông, 35% số vốn huy động được đã được phân bổ cho nghiên cứu – phát triển (R&D) và 25% cho các công nghệ thế hệ tiếp theo, thể hiện định hướng đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới pin.

Bước tiến của Chery diễn ra giữa cuộc đua toàn cầu về pin thể rắn, khi Toyota mới đây hợp tác với Sumitomo Metal Mining để thúc đẩy sản xuất vật liệu catốt cho pin thể rắn hoàn toàn. Theo EVTank, sản lượng pin thể rắn toàn cầu dự kiến đạt 614 GWh vào năm 2030, chiếm hơn 10% tổng sản lượng pin, với quy mô thị trường vượt 250 tỷ nhân dân tệ (34 tỷ USD).

Tại Trung Quốc, các nhóm nghiên cứu như Đại học Thanh Hoa cũng đạt những tiến bộ đáng kể, phát triển pin thể rắn 604 Wh/kg dạng gói mềm có khả năng chịu nhiệt tới 120°C. Tuy nhiên, chi phí sản xuất vẫn là rào cản lớn khi pin thể rắn hiện đắt gấp 2,8 lần pin lithium-ion thông thường, do giá vật liệu sulfide cao và hiệu suất sản xuất còn thấp.

Việc Chery công bố mô-đun pin thể rắn 600 Wh/kg vì vậy được xem là một cột mốc quan trọng, không chỉ đối với hãng mà còn cho ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc. Nếu được ứng dụng thành công, công nghệ này có thể mở ra giai đoạn mới cho xe điện đường dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong công nghệ pin thế hệ tiếp theo.

Theo CNC﻿