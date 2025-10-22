Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Wuling chính thức ra mắt mẫu xe điện 'anh em' của Mini EV: Giá khởi điểm chưa đến 150 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km

22-10-2025 - 13:38 PM | Thị trường

Aishang A100C là sản phẩm tiếp theo của Wuling trong phân khúc xe điện đô thị.

Wuling chính thức ra mắt mẫu xe điện 'anh em' của Mini EV: Giá khởi điểm chưa đến 150 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km- Ảnh 1.

Hãng xe Trung Quốc Wuling vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện đô thị mới mang tên Aishang A100C, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu này trong việc mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa vốn đang cạnh tranh gay gắt.

Cụ thể, mẫu xe điện Aishang A100C là sản phẩm do Wuling – thành viên của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) – phát triển độc lập. Trước đây, Wuling từng tạo tiếng vang toàn cầu với mẫu Hongguang Mini EV, mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới năm 2021. Mẫu xe này cũng đã được đưa vào thị trường Việt Nam kể từ năm 2023. Tuy nhiên, khác với Mini EV, A100C là nỗ lực riêng của Wuling nhằm xây dựng dấu ấn thương hiệu độc lập trong phân khúc xe điện đô thị.

Wuling chính thức ra mắt mẫu xe điện 'anh em' của Mini EV: Giá khởi điểm chưa đến 150 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km- Ảnh 2.

Mẫu xe mới có kích thước 3.285 x 1.708 x 1.550 mm, chiều dài cơ sở 1.980 mm, thiết kế nhỏ gọn với các đường nét bo tròn và trụ sơn đen tương phản. Xe được trang bị mâm khí động học, đèn pha tạo hình độc đáo và đèn hậu tròn, mang phong cách tương đồng với Changan Lumin – một đối thủ cùng phân khúc.

Wuling chính thức ra mắt mẫu xe điện 'anh em' của Mini EV: Giá khởi điểm chưa đến 150 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km- Ảnh 3.

Khoang nội thất của Aishang A100C được bố trí tối giản nhưng hiện đại, nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm nổi, cụm đồng hồ LCD, vô-lăng hai chấu và cần số đặt phía sau tay lái. Xe có bốn ghế ngồi tích hợp tựa đầu, điều hòa cơ học và khoang hành lý 106 lít, có thể mở rộng lên 882 lít khi gập hàng ghế sau.

Aishang A100C sử dụng động cơ điện đặt sau, công suất 35 kW (51 mã lực), mô-men xoắn 83 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP dung lượng 17,65 kWh do Gotion sản xuất, cho tầm hoạt động 220 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Tại Trung Quốc, Wuling cung cấp Aishang A100C với bốn phiên bản gồm Fun, Dazzling, Cool và Cheerful, giá bán lần lượt từ 39.800 đến 52.800 nhân dân tệ (tương đương 5.590 – 7.415 USD, quy đổi 137 - 182 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đôi chút so với các đối thủ như Changan Lumin và Hongguang Mini EV, cho thấy Aishang A100C sẽ phải đối mặt với không ít thách thức trong hành trình chinh phục phân khúc xe điện đô thị vốn đang rất sôi động tại Trung Quốc.

Về doanh số xe, năm 2024, doanh số Wuling tại Việt Nam đạt hơn 1.358 xe Wuling Mini EV, vượt kế hoạch và tăng trưởng 130% so với năm trước nhờ sự quan tâm từ cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Trên thị trường toàn cầu, Wuling Hongguang Mini EV tiếp tục là xe đô thị bán chạy nhất thế giới với 261.141 chiếc, trong khi Wuling Bingo đứng thứ hai với 230.301 chiếc. ﻿

Theo CNC﻿

