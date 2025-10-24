Xe châu Âu Skoda Kushaq đang có giá quy đổi chỉ 569 triệu trong tháng 10/2025

Ngoài ra khách hàng còn được hưởng ưu đãi kép gồm miễn phí mốc bảo dưỡng 7.500km đầu tiên và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất khi mua xe trong tháng 10/2025.



Skoda Kushaq có kích thước gọn gàng, nhưng chiều dài cơ sở lên tới 2.651mm và khoảng sáng gầm 188mm, mang đến khoang nội thất rộng hàng đầu phân khúc và không ngại những cung đường gập ghềnh, ngập nước hay vỉa hè cao trên đường phố.

Kushaq Ambition có mức giá quy đổi từ 569 triệu đồng - ngang giá xe Nhật, Hàn, nhưng vẫn giữ được chất Âu với khung gầm MQB, động cơ 1.0 TSI của tập đoàn Volkswagen. Xe sở hữu hộp số tự động 6 cấp, cho khả năng vận hành mượt, chắc chắn hàng đầu phân khúc.

Là phiên bản tiêu chuẩn, Kushaq Ambition được trang bị đầy đủ những tính năng được xem là cao cấp như 6 túi khí, đèn pha LED Projector chia tầng, đèn hậu LED hình chữ C. Xe được hỗ trợ các tính năng an toàn khác như ESC, Hill Hold, EBD, ABS, EDS/XDS, chống trượt an toàn cho chủ nhân và cho người đi đường.

Về giải trí, xe có màn hình 10 inches, có Android Auto và Carplay tiện dụng, hệ thống 6 loa của xe được đánh giá tốt, cho âm thanh có độ chi tiết cao thường thấy trên những chiếc xe cao cấp.

Những chiếc Skoda Kusshaq đang xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Việt Nam.

Trong khi đó, là phiên bản cao cấp hơn, Kushaq Style có giá quy đổi sau ưu đãi là 616 triệu đồng, 2 hàng ghế trước chỉnh điện và có tính năng làm mát ghế - đây là tính năng rất cần thiết tại Việt Nam, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của miền Bắc. Chưa hết, Kushaq Style còn sở hữu cửa sổ trời rộng, thoáng để hành khách có thể dễ dàng giao tiếp với không khí tự nhiên và tăng thêm sự sang trọng cho chiếc xe.

Mặc dù là một thương hiệu mới tại Việt Nam, nhưng Skoda có lịch sử lâu đời tại châu Âu và là thương hiệu đem lại lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn Volkswagen tại châu Âu.

Chất lượng của Skoda Kushaq được cam kết bởi quy trình sản xuất, lắp ráp và kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn toàn cầu của Skoda Auto. Skoda Việt Nam khẳng định, các xe Skoda có phí bảo dưỡng hợp lý, phụ tùng có sẵn, khách hàng hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Theo tính toán của hãng, khách hàng chỉ tốn chi phí bảo dưỡng tổng là 24 triệu đồng cho tới mốc bảo dưỡng là 6 vạn km, khá thấp so với chi phí bảo dưỡng ô tô trên thị trường hiện nay.

Trong tháng 10/2025, nhiều dòng xe khác của Skoda cũng được áp dụng ưu đãi: Skoda Slavia được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và được miễn phí gói bảo dưỡng 7.500 km đầu tiên, Skoda Kodiaq được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Đồng thời, toàn bộ khách hàng mua xe Skoda trong thời gian này còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất và hưởng chế độ bảo hành lên tới 5 năm hoặc 150.000 km.



