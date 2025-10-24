Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện "không che", sẽ được bàn giao tháng 11/2025

24-10-2025 - 15:19 PM | Thị trường

Lần đầu tiên xuất hiện không che chắn, mẫu xe tải điện của VinFast cho thấy nhiều chi tiết thực tế khác biệt, hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc chơi trong phân khúc giao hàng đô thị ngay trong tháng 11 tới.

Mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu xe tải điện VinFast EC Van đã được hé lộ qua một đoạn video được cho là quay tại nhà máy VinFast, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và được chia sẻ mạnh trên MXH. Không còn lớp ngụy trang quen thuộc, chiếc xe đã phô bày hoàn toàn thiết kế bản thương mại, chuẩn bị cho đợt bàn giao đầu tiên dự kiến vào tháng 11 tới. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là khi ngày bàn giao xe đang đến gần.

Qua hình ảnh thực tế, có thể nhận thấy một số khác biệt so với bản dựng 3D trước đây. Đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu lớn hơn và tay nắm cửa dạng lẫy giật thay vì kiểu truyền thống. Những thay đổi này cho thấy VinFast đã tinh chỉnh thiết kế để tối ưu cho mục đích sử dụng thương mại.

Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Blind Van, VinFast EC Van sở hữu lợi thế về kích thước, cho khoang chứa hàng lên đến 2.600 lít và tải trọng 600 kg. Xe sử dụng pin 17 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển 150 km, phù hợp cho các hoạt động giao hàng trong thành phố.

Được phân phối qua Xanh SM với giá niêm yết 285 triệu đồng, VinFast EC Van sẽ bắt đầu được bàn giao từ tháng 11/2025, mở ra một lựa chọn mới, thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải.

