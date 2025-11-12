Giá heo hơi hôm nay giảm sâu

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay rời mốc 50.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 46.000 – 49.000 đồng/kg, tiếp tục giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với đầu tuần (nếu so với tuần trước giảm 3.000 – 4.000 đồng/kg).

Tương tự, khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi cũng giảm từ 1.000 – 2.000 đồng, còn 45.000 – 48.000 đồng/kg. Còn khu vực Nam Trung Bộ ghi nhận mức giảm tương tự, còn 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 đến 2.000 đồng còn 46.000 đồng/kg, còn heo loại 1 giảm 1.000 đồng còn 50.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, heo loại 2 rớt mạnh đến 3.000 đồng còn 43.000 đồng/kg, heo loại 1 chỉ giảm 1.000 đồng còn 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tiếp tục rớt giá

Các thương lái heo nhận xét sở dĩ giá heo hơi liên tục giảm chủ yếu do tiêu thụ thịt heo trên thị trường giảm đáng kể đến từ mưa bão vẫn còn.

Ngoài ra, giá heo hơi ở miền Tây giảm mạnh còn do khu vực này vẫn còn mùa nước lũ, dẫn đến nguồn cá rất nhiều với giá rẻ nên nhiều người chuyển sang sử dụng mặt hàng nay thay cho thịt heo.



