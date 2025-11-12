Giá rau xanh tại TP.HCM tăng vọt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại các chợ dân sinh tại TP.HCM trong sáng 11/11, giá rau xanh đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua, có loại tăng gấp 3 lần.

Tại chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), rau muống hiện có giá từ 30.000 đến 35.000 đồng/1kg, tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Các loại rau cải ngọt, cải thìa dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng. Rau mồng tơi, tần ô, dền… cũng tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg so với đầu tháng 11.

Tiểu thương cho biết giá rau hiện cao hơn cả dịp Tết, nhiều loại như cải xanh, hành lá, rau thơm tăng gấp 2 - 3 lần so với bình thường.

Nhiều tiểu thương cho rằng, chưa khi nào thấy giá rau xanh tăng chóng mặt như hiện nay. Bà Mai Thị Kiều, tiểu thương chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết: " Trước đây, rau muống có giá bán 15.000 - 16.000 đồng/kg, nhưng mấy ngày nay đã tăng lên hơn 30.000 đồng và có thể tiếp tục tăng ”.

Theo các tiểu thương, nguồn cung rau muống, rau má chủ yếu đến từ các hộ trồng ở quận 8 và Hóc Môn. Tuy nhiên, những ngày gần đây, triều cường dâng cao khiến nhiều diện tích rau bị ngập úng, không thể thu hoạch, dẫn đến nguồn hàng khan hiếm.

Bó rau muống có giá 35.000 đồng, trong khi hơn 1 tuần trước chỉ 15.000 đồng.

Riêng rau cải ngọt mấy hôm nay có giá bán 50.000 - 55.000 đồng/kg nhưng vẫn không có hàng để bán. Giá rau dền ghi nhận tại một số chợ ở TP.HCM tăng lên 40.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với trước đó.

Những loại củ quả như cà chua, dưa chuột cũng chứng kiến đà tăng mạnh, hiện nay cà chua có giá từ 45.000 - 50.000 đồng/kg. Các loại rau gia vị như hành, mùi, thì là... tăng hơn hai lần, có lúc lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg. Một số loại rau khan hiếm, chỉ bán từng mớ nhỏ.

Hầu hết các loại rau đều tăng giá mạnh.

Một số tiểu thương cho biết, giá nhập rau từ các vựa Lâm Đồng, Tây Ninh và Tiền Giang đều tăng mạnh trong tuần qua, khiến giá bán lẻ phải điều chỉnh theo.

“ Giá rau hiện cao hơn cả ngày Tết. Nhiều loại như cải xanh, hành lá, rau thơm tăng hơn gấp đôi lần so với tháng trước. Có hôm hàng về ít, chúng tôi phải chia nhỏ bó để bán cho khách que n”, bà Nga - tiểu thương bán rau tại chợ Đo Đạc - chia sẻ.

Không chỉ ở các chợ truyền thống, tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, giá rau cũng đang nhích lên từ 10 đến 20%. Đại diện một hệ thống phân phối thực phẩm lớn tại TP.HCM cho biết, sản lượng rau nhập về kho hiện giảm khoảng 30 đến 40% so với trước do mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau ở khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang bị ngập úng, hư hại nặng.

“ Nguồn cung giảm mạnh, nên dù cố gắng bình ổn thì giá bán lẻ vẫn phải điều chỉnh ”, vị này cho biết.

Giá tăng nên sức mua cũng sụt giảm.

Theo ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, giá rau xanh nhập về chợ đầu mối tăng mạnh trong những ngày gần đây. Bí đỏ, cà chua, cải bó xôi, cải ngọt, cải thảo, cải xanh… về chợ có giá tăng 2.000đ - 5.000đ/kg. Một số loại như khổ qua, khoai lang bí, xà lách búp giá tăng 5.000đ - 10.000đ/kg.

Nguyên nhân chính khiến giá rau tăng cao được xác định là do thời tiết bất lợi kéo dài. Từ đầu tháng 11, mưa lớn liên tục tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và nhiều tỉnh miền Trung khiến hàng nghìn hecta rau màu bị hư hại, sản lượng sụt giảm mạnh. Một số vùng trồng tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây cũng chịu ảnh hưởng của triều cường, ngập úng, làm gián đoạn việc thu hoạch và cung ứng rau ra thị trường.

Người dân TP.HCM tỏ ra bất ngờ khi giá rau tại các chợ dân sinh tăng mạnh, có loại gấp đôi chỉ sau một tuần.

Giá rau tăng cao khiến không ít người tiêu dùng tại TP.HCM gặp khó khăn trong việc cân đối chi tiêu hằng ngày. Tại các chợ dân sinh, nhiều bà nội trợ cho biết số tiền 100.000 đồng giờ chỉ đủ mua vài loại rau, trong khi trước đây có thể dùng cho cả gia đình trong hai đến ba ngày.

Chị Minh Thư (ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ, chỉ trong một tuần, giá rau muống tăng gấp đôi, các loại rau gia vị như hành, ngò, húng quế cũng tăng mạnh, khiến chi phí nấu ăn mỗi ngày đội lên đáng kể. “Trước đây tôi mua khoảng 50.000 đồng tiền rau là đủ dùng ba bữa, nay phải chi gần 100.000 đồng mà vẫn thiếu”, chị nói.

Người tiêu dùng than thở chi phí sinh hoạt tăng cao khi giá rau xanh và nhiều loại thực phẩm tăng giá.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quán ăn, hàng cơm bình dân cũng bắt đầu giảm lượng rau trong khẩu phần để bù chi phí nguyên liệu. Một số chủ quán cho biết nếu giá rau không hạ trong thời gian tới, họ buộc phải điều chỉnh giá bán hoặc thay đổi thực đơn.

Dự báo trong vài ngày tới, giá rau xanh vẫn khó hạ nhiệt do nguồn cung từ các vùng trồng chính chưa thể phục hồi. Nhiều nông dân ở Lâm Đồng cho biết, phải mất ít nhất 15 - 25 ngày sau khi xuống giống mới có thể thu hoạch lứa rau mới. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, thị trường có thể ổn định trở lại vào cuối tháng 11.