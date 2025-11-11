Giá bạc 11/11 bật tăng mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng vọt, niêm yết ở mức 1.938.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.994.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng mạnh 90 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 104 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch đầu sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 50.914.000 đồng/thỏi (mua vào) và 52.324.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:55 ngày 11/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên mức 50,6 USD một ounce.

Bạc tăng vọt 3% lên trên 50 đô la một ounce vào thứ Hai (10/11), đạt mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10, trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 12 sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ.

Niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ đã giảm mạnh vào tháng 11 xuống mức thấp thứ hai trong lịch sử do lo ngại ngày càng tăng về việc chính phủ đóng cửa kéo dài, dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, nền kinh tế đã mất việc làm vào tháng 10 do ảnh hưởng từ bán lẻ và chính phủ, trong khi số lượng nhân viên bị sa thải tăng lên mức cao nhất trong 20 năm.

Thị trường hiện đang định giá gần 70% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 12. Trong khi đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua giai đoạn đầu tiên của dự luật chấm dứt việc đóng cửa, đạt được 60 phiếu bầu cần thiết. Tám thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã vượt qua các đảng phái để ủng hộ biện pháp này, bao gồm tài trợ cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Cựu chiến binh, Quốc hội và một số cơ quan khác.



Theo Reuters, cuối tuần trước, Bộ Nội vụ Mỹ đã bổ sung đồng, bạc và than luyện kim vào danh sách khoáng sản quan trọng, mở ra khả năng áp dụng chính sách thuế quan trong tương lai. Danh sách do Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cập nhật ba năm một lần, xác định các khoáng sản cần được ưu tiên bảo đảm chuỗi cung ứng và xác định các dự án trong nước có thể nhận hỗ trợ liên bang.

Việc bổ sung bạc đặc biệt gây chú ý vì tiềm năng tác động mạnh lên thị trường kim loại trắng toàn cầu. Mỹ hiện nhập khẩu khoảng hai phần ba lượng bạc, phục vụ thiết bị điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời, ngành trang sức và đầu tư.