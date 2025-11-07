Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc tăng mạnh trở lại

07-11-2025 - 10:10 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt tăng.

Giá bạc tăng mạnh trở lại- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng, niêm yết ở mức 1.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.906.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 22 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 26 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch đầu sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 48.626.000 đồng/thỏi (mua vào) và 49.976.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:06 ngày 7/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên mức 48,3 USD một ounce.

Giá bạc tăng mạnh trở lại- Ảnh 2.

Bạc giữ quanh mức 48,1 USD/ounce vào thứ năm (6/10), ổn định sau mức tăng gần đây khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ. Báo cáo của ADP cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân đã tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10, vượt dự báo và nhấn mạnh khả năng phục hồi của thị trường lao động, trong khi Chỉ số PMI Dịch vụ của ISM tăng lên mức cao nhất trong tám tháng. 

Các dấu hiệu về sức mạnh kinh tế đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất hơn nữa, mặc dù việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đang diễn ra đã trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng. Thị trường hiện định giá 62% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm mạnh so với hơn 90% trước cuộc họp FOMC tuần trước.  

Giá bạc phục hồi bất chấp đồng USD tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu gần như không đổi, với lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì ở 4,083% và kỳ hạn 2 năm ở 3,572%. Giới phân tích cho rằng, xu hướng tăng của bạc trong ngắn hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ FED.

Giá bạc bật tăng sau khi xuống thấp nhất 1 tháng

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

