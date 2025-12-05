Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ 10 tháng, Trung Quốc chi hơn 800 triệu USD nhập loại hạt có thể giúp phòng chừa ung thư từ Việt Nam

05-12-2025 - 18:01 PM | Thị trường

Đây là tín hiệu lạc quan.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ước tính xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm ước đạt 698.100 tấn và 4,76 tỷ USD, tăng 4% về khối lượng và tăng 19,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6.816 USD/tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước là yếu tố giúp giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong khi sản lượng chỉ tăng nhẹ.

Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 21,3%, 18,9% và 9,6%.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, các doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt nhập khẩu điều Việt Nam, so với cùng kỳ năm ngoái tăng từ 45-137% qua các tháng.

Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập của Việt Nam 128.649 tấn hạt điều, trị giá 813,1 triệu USD.

Với hơn 180.000 hécta, tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập tỉnh Bình Phước) là tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất Việt Nam. Tỉnh Đồng Nai cũng thuộc tốp đầu cả nước về thu hút doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu hạt điều.

Toàn tỉnh có 496 sản phẩm OCOP. Trong đó, hạt điều có hàng chục sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Đặc biệt, đa số các sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia của tỉnh Đồng Nai đều là sản phẩm chế biến từ hạt điều.

Theo Báo Đồng Nai, thời gian tới, hạt điều tiếp tục là sản phẩm chủ lực, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung phát triển, giữ vững vị thế là thủ phủ điều của cả nước, đứng tốp đầu trong nước về xuất khẩu hạt điều.

Hạt điều chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người. Trong hạt điều thô có chứa các chất sau: chất đạm, chất béo, carbohydrate, tinh bột và sắt. Bên cạnh đó, loại hạt này còn chứa một số dưỡng chất khác như: Magie, kali, photpho cùng các loại vitamin khác.

Chất proanthocyanidins có trong hạt điều là loại flavonoid, có công dụng là ngăn chặn tế bào ung thư xuất hiện trở lại và tiêu diệt các tế bào ung thư. Hơn nữa, chất đồng có trong hạt điều còn giúp cơ thể tránh được các gốc tự do, cung cấp chất chống oxy hóa và chất phytochemical.

Tuy nhiên, không có thực phẩm đơn lẻ nào phòng ung thư, chỉ có một mô hình ăn uống lành mạnh toàn diện mới giúp giảm nguy cơ.

Trung Quốc ồ ạt mua 1 loại hạt được ví như "thuốc bổ tự nhiên" của Việt Nam

Theo Dy Khoa

