Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vua xe ga" SH 350i 2026 của Honda mới ra mắt, có gì đặc biệt mà giá rẻ bất ngờ

05-12-2025 - 20:22 PM | Thị trường

Tại triển lãm EICMA 2025 vừa diễn ra ở Milan (Ý), Honda đã chính thức vén màn phiên bản cao cấp nhất của dòng xe tay ga huyền thoại - SH 350i đời 2026. Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung các phối màu thời thượng, mẫu xe này còn nhận được những tinh chỉnh đắt giá về thiết kế và công nghệ.

Điểm nhấn đầu tiên thu hút mọi ánh nhìn chính là bảng màu mới đầy nam tính và sang trọng, giúp SH 350i 2026 sở hữu ngoại hình "chất" và bề thế hơn hẳn so với hai người đàn em SH 125i và SH 160i. Phiên bản tiêu chuẩn năm nay đón chào hai màu sắc là Xám đá (Mat Rock Gray) và Đỏ ngọc trai (Mat Pearl Daspro Red). Trong khi đó, phiên bản Sporty đậm chất thể thao được bổ sung màu Xám ngọc trai (Pearl Falcon Gray) và Trắng ngọc trai lạnh (Mat Pearl Cool White), kết hợp cùng các chi tiết ốp đen huyền bí tạo nên tổng thể cực kỳ mạnh mẽ.

Tại thị trường Ý, mức giá mở bán cho Honda SH 350i 2026 khởi điểm từ 6.090 Euro (khoảng 161 triệu đồng) cho bản Tiêu chuẩn và 6.190 Euro (tương đương 164 triệu đồng) cho bản Sporty. Giới chuyên môn nhận định đây là mức giá khá "mềm" và dễ tiếp cận đối với một mẫu xe 350cc đầu bảng, đặc biệt khi con số này không chênh lệch quá nhiều so với giá bán lẻ đề xuất của phiên bản hiện hành tại Việt Nam.

Về mặt công nghệ và tiện ích, Honda đã thực hiện những nâng cấp thực dụng dựa trên trải nghiệm người dùng. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc dời cổng sạc USB-C vào hộc chứa đồ phía trước để thuận tiện thao tác, đồng thời bổ sung đèn chiếu sáng cho cốp xe dưới yên, giải quyết triệt để nỗi phiền toái khi tìm đồ trong điều kiện thiếu sáng. Ngoại hình xe cũng sắc sảo hơn với cụm đèn pha LED và mặt nạ trước được tái thiết kế. Đặc biệt, khối động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ nay đã đạt chuẩn khí thải Euro5+ khắt khe nhất nhờ bộ xúc tác và cảm biến oxy mới cùng thiết lập ECU cập nhật, giúp xe vận hành mượt mà và thân thiện với môi trường hơn.

Sức mạnh vận hành vẫn là niềm tự hào của dòng SH 350i. Khối động cơ dung tích lớn cho khả năng tăng tốc ấn tượng và tốc độ tối đa cao, giúp người lái tự tin luồn lách trong đô thị hay bứt tốc trên đường cao tốc. Sự ổn định trứ danh của dòng SH tiếp tục được duy trì nhờ bộ vành 16 inch kích thước lớn, khung sườn được tinh chỉnh và sàn để chân phẳng rộng rãi. Kết hợp cùng chìa khóa thông minh Smart Key đa năng và bảng đồng hồ LCD trực quan, SH 350i 2026 tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng về phong cách và hiệu suất trong gia đình xe tay ga Honda.

'Vua xe ga' của Honda ra mắt giá từ 38 triệu đồng: thiết kế cá tính, trang bị hiện đại không kém SH Mode

Theo Khả Văn

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi

Các hãng ô tô ở Việt Nam thay đổi Nổi bật

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng

Cứu tinh từ châu Phi đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa cả thế giới: Nước ta chi hàng tỷ USD mỗi năm để mua hàng, được người Mỹ cực kỳ ưa chuộng Nổi bật

Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm

Honda City, CR-V tiếp tục giảm đậm

19:40 , 05/12/2025
Rò rỉ bằng sáng chế xe tay ga 125cc mới của nhà Suzuki với thiết kế thể thao góc cạnh

Rò rỉ bằng sáng chế xe tay ga 125cc mới của nhà Suzuki với thiết kế thể thao góc cạnh

19:01 , 05/12/2025
Chỉ 10 tháng, Trung Quốc chi hơn 800 triệu USD nhập loại hạt có thể giúp phòng chừa ung thư từ Việt Nam

Chỉ 10 tháng, Trung Quốc chi hơn 800 triệu USD nhập loại hạt có thể giúp phòng chừa ung thư từ Việt Nam

18:01 , 05/12/2025
Thị trường ô tô Ấn Độ có gì hot để hãng xe điện Việt Nam tăng tốc đầu tư?

Thị trường ô tô Ấn Độ có gì hot để hãng xe điện Việt Nam tăng tốc đầu tư?

16:50 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên