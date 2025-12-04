'Vua xe ga' của Honda ra mắt giá từ 38 triệu đồng: thiết kế cá tính, trang bị hiện đại không kém SH Mode

Ngày 1/12, Astra Honda Motor (AHM) chính thức giới thiệu Honda Vario 2026 tại thị trường Indonesia, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý cho dòng xe tay ga 125cc này. Phiên bản mới không chỉ sở hữu thiết kế sắc nét hơn mà còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại, hướng tới trải nghiệm tiện nghi và an toàn hơn cho người dùng. Đáng chú ý, Honda Vario 125 2026 còn bổ sung phiên bản Street mới mang phong cách đường phố, với tay lái gợi nhớ đến những chiếc naked sport bike.

Honda Vario 125 2026 được phân phối với 3 phiên bản gồm CBS, CBS-ISS và Street, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tại Indonesia. Về thiết kế, mẫu xe mới dễ dàng gây ấn tượng với những thay đổi rõ rệt.

Đèn pha sắc nét hơn tạo hình chữ V đặc trưng, được di chuyển về trung tâm với đèn cốt đặt ở giữa và đèn chạy ban ngày nổi bật hơn. Tấm che nắng cũng được tối giản, trong khi cánh gió với các đường gió dọc và thân xe với những đường cong cơ bắp mang đến dáng vẻ thể thao, năng động. Đèn phanh được thiết kế lại cũng góp phần tạo nét cá tính và hiện đại cho tổng thể xe.

Mặc dù có nhiều nâng cấp, Honda vẫn giữ những đặc trưng vốn có của Vario, với thiết kế thể thao, sắc nét và mặt nạ phẳng tiện dụng, phù hợp cho việc đi lại hàng ngày.

Phiên bản CBS-ISS nổi bật với logo Vario 3D và bộ mâm màu đồng, đi kèm 3 tùy chọn màu Xanh Advance, Đỏ Advance Matte và Đen Advance Matte. Phiên bản CBS có các tùy chọn màu Xanh bạc hà thể thao, Đỏ thể thao và Đen thể thao. Trong khi đó, phiên bản Street mang đến 3 lựa chọn màu cá tính gồm Đen San hô, Đen Tím và Đen Trắng, kết hợp với vành xe khác màu, tạo nét trẻ trung, mạnh mẽ.

Về tiện ích, Honda Vario 125 2026 được trang bị nhiều cải tiến đáng chú ý. Bảng đồng hồ mới hiển thị toàn diện thông tin quan trọng gồm tốc độ, quãng đường, mức tiêu thụ nhiên liệu, điện áp pin, nhắc nhở thay dầu và đèn báo ISS.

Phiên bản CBS-ISS và Street đi kèm hệ thống chìa khóa thông minh Honda Smartkey, giúp hạn chế nguy cơ mất trộm và tăng sự thuận tiện khi sử dụng. Hệ thống phanh của xe sử dụng phanh đĩa Wavy Disc Brake System kết hợp công nghệ phanh CBS, đảm bảo an toàn tối đa.

Không gian chứa đồ cũng được cải thiện với cốp 18 lít, cho phép người dùng cất mũ bảo hiểm hoặc vật dụng cần thiết. Xe còn trang bị cổng sạc USB Type-C và hộc đựng đồ phía trước lớn hơn, thuận tiện cho việc sạc thiết bị điện tử và mang theo đồ dùng cá nhân.

Honda Vario 125 sử dụng động cơ 125cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp công nghệ eSP, sản sinh công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Mẫu xe mới cân bằng giữa khả năng phản hồi nhanh nhạy và hiệu suất nhiên liệu, đạt mức tiêu thụ 51,7 km/lít theo công bố, tương đương 1,9 lít/100 km.

Tại Indonesia, Honda Vario 125 2026 có mức giá lần lượt 24.410.000 Rp, 26.065.000 Rp và 26.499.000 Rp (tương đương 38,7 – 42 triệu đồng). Tại Việt Nam, Honda Vario được niêm yết từ khoảng 40,1 triệu đồng tùy phiên bản, hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga 125cc.



