Honda Dream NCX 2026 đầu tiên về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, ngang 2 chiếc SH

04-12-2025 - 09:20 AM | Thị trường

Dù có giá bán bằng cặp đôi SH125i, ngang SH350i tại Việt Nam, nhưng Honda Dream NCX 2026 vẫn có tệp khách hàng riêng.

Một đại lý xe máy nhập khẩu tư nhân tại Tây Ninh vừa đưa về lô xe Honda Dream NCX 2026 đầu tiên Việt Nam với 3 màu đen, màu xanh dương và màu đỏ, giá hơn 100 triệu đồng. Giá này bằng 2 chiếc Honda SH125i, ngang ngửa Honda SH350i đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu Campuchia.

Lý giải cho mức giá này, phía đại lý cho biết, Honda Dream NCX rất được ưa chuộng tại Campuchia vì bền bỉ và tính thực dụng, giá bán tại thị trường này đã lên tới 75 triệu đồng. Khi về Việt Nam, xe còn phải chịu thêm nhiều loại thuế phí khiến giá thành đội lên.

Dù có mức giá cao nhưng nhu cầu của khách hàng khu vực phía Nam với Honda Dream NCX cũng tỷ lệ thuận. Trước đây, phiên bản 2024 và 2025 có giá dao động 120-130 triệu đồng, nhưng đến tháng 10-11/2025, giá bán đã đội lên 150-160 triệu đồng do nguồn cung khan hiếm. Vì sức mua tốt, đại lý tiếp tục đưa về phiên bản 2026. Tính tới thời điểm hiện tại, đại lý đã nhận được 5-6 đơn đặt hàng Dream NCX 2026.

Honda Dream là mẫu xe máy huyền thoại không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á. Những chiếc Dream nhập Thái Lan về Việt Nam đầu thập niên 90 từng có giá bán tương đương gần 10 cây vàng. Đến tháng 12/1997, xe được lắp ráp tại Việt Nam với tên gọi “Super Dream”. Honda Dream từng là giấc mơ của rất nhiều người Việt.

Đến năm 2017, Honda Dream chính thức bị khai tử tại Việt Nam vì lý do không đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải mà Chính phủ quy định. Từ đó đến nay, các phiên bản mới của Dream chỉ có thể tìm được tại các đại lý nhập khẩu tư nhân, phục vụ số ít khách hàng trung niên có điều kiện kinh tế dư giả.

Honda Dream NCX 2026 phát triển từ phiên bản “Dream lùn” với kiểu dáng mềm mại và trẻ trung hơn kiểu dáng vuông vức của Dream II. Phiên bản 2026 được nâng cấp đèn pha LED, tem xe màu vàng-bạch kim kết hợp họa tiết hoa Romdoul (quốc hoa của Campuchia). Màn hình analog hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, ODO, cấp số, lượng xăng còn lại...

Yên xe có chiều cao chỉ 751 mm, thiết kế phẳng giúp dễ dàng lên xuống và mang lại tư thế ngồi thoải mái. Tay lái rộng kết hợp vị trí để chân cân đối ở giữa. Khung sườn thép được gia cố chắc chắn và phủ lớp chống gỉ để thích ứng với khí hậu nóng ẩm của khu vực Đông Nam Á.

Mẫu xe số này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.868 x 697 x 1.051 mm, chiều dài cơ sở 1.200 mm, trọng lượng 98 kg. Cặp vành nan hoa 17 inch và phanh tang trống ở cả hai bánh. Dù chưa có phanh đĩa hay hệ thống CBS nhưng đổi lại hệ thống phanh của Dream NCX 2026 lại dễ bảo dưỡng và giữ được nét cổ điển. Phuộc đôi phía sau có thể điều chỉnh để phù hợp cho 1 hoặc 2 người.

Động cơ là loại xy-lanh đơn, 125cc, làm mát bằng không khí, có tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Hộp số 4 cấp, đi kèm hệ thống đánh lửa CD-i giúp khởi động dễ dàng, vận hành êm ái và ổn định.

Một số hình ảnh khác của Honda Dream NCX 2026:

Theo Quốc Minh

Đời sống và Pháp luật

