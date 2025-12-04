Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

K+ đóng cửa: Năm 2026, người Việt xem Ngoại hạng Anh và Cúp C1 trên kênh nào?

04-12-2025 - 05:02 AM | Thị trường

Đây là câu hỏi được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm nhất hiện nay sau khi K+ chính thức thông báo ngừng phát sóng.

Thông tin K+ chính thức ngừng phát sóng từ ngày 1/1/2026 đã tạo nên một cú sốc lớn đối với cộng đồng người hâm mộ túc cầu giáo tại Việt Nam.

Khi "đế chế" 16 năm sụp đổ, câu hỏi khiến hàng triệu khán giả lo lắng nhất lúc này là: Số phận của những giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh (EPL) hay UEFA Champions League (Cúp C1) sẽ đi về đâu, và ai đủ sức thay thế K+ để giải cơn khát bóng đá cuồng nhiệt của người Việt?

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng, SCTV xác nhận đối tác VSTV sẽ dừng các nhóm kênh K+.

Số phận Cúp C1: Khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm

Trước hết, với đấu trường danh giá nhất châu Âu là UEFA Champions League (Cúp C1), người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm bởi sự ra đi của K+ không ảnh hưởng đến việc phát sóng giải đấu này. Trong vài năm trở lại đây, bản quyền các giải đấu thuộc hệ thống UEFA (bao gồm Champions League, Europa League và Conference League) đã nằm trọn trong tay TV360. Đơn vị này sở hữu độc quyền phát sóng các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA đến hết năm 2027.

Do đó, sự biến mất của K+ không tạo ra bất kỳ xáo trộn nào đối với các "fan ruột" của Real Madrid, Man City hay Bayern Munich tại đấu trường châu lục. Khán giả vẫn tiếp tục theo dõi trọn vẹn các trận đấu nảy lửa vào rạng sáng giữa tuần trên hệ sinh thái của TV360 mà không cần phải chuyển đổi nền tảng hay mua thêm thiết bị mới.

Ngoại hạng Anh: Cuộc chuyển giao lịch sử về tay "Ông lớn" FPT?

Câu chuyện phức tạp và đáng quan tâm nhất nằm ở giải Ngoại hạng Anh, "món đặc sản" làm nên tên tuổi của K+ suốt 16 năm qua. Trên giấy tờ, liên doanh VSTV (đơn vị chủ quản K+) vẫn đang nắm giữ bản quyền phát sóng EPL tại Việt Nam đến hết mùa giải 2027-2028.

Tuy nhiên, khi đơn vị này ngừng hoạt động vào đầu năm 2026, việc chuyển nhượng lại gói bản quyền đắt giá này cho một đơn vị khác là điều bắt buộc để đảm bảo tính liên tục của giải đấu và cam kết với ban tổ chức tại Anh.

Theo một số nguồn tin, FPT Play đang nổi lên là ứng cử viên số 1 để tiếp quản di sản mà K+ để lại.

Như vậy người dùng sẽ dùng 2 nền tảng TV360 và FPT Play để xem C1 và Ngoại hạng Anh.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

