Hàng trăm xe Porsche tại Nga ngừng hoạt động một cách bí ẩn

Vào thứ Hai, ngày 1/12, hàng trăm chủ xe Porsche trên khắp nước Nga thức dậy và phát hiện ra rằng những chiếc xe Đức quý giá của họ đã biến thành những viên gạch bất động trên bánh xe. Các báo cáo hiện cho rằng Hệ thống Theo dõi Xe (VTS) của Porsche có thể là “thủ phạm” của tình trạng này.

Cho dù thủ phạm là do bản cập nhật phần mềm bị lỗi hay do bên thứ ba cố tình can thiệp, thì kết quả vẫn như nhau. Từ Moscow đến Krasnodar, các tài xế đều thấy mình bị mắc kẹt với những chiếc xe không phản hồi.

Sự cố này ảnh hưởng đến các mẫu xe Porsche ra đời từ năm 2013, tất cả đều trang bị hệ thống VTS. Nếu VTS mất tín hiệu vệ tinh, nó sẽ tự động kích hoạt bộ khóa cứng động cơ và khiến xe ngừng hoạt động.

Giám đốc dịch vụ của Rolf Group (đại lý xe lớn nhất tại Nga), Yulia Trushkova, nói với tờ Daily Mail rằng "tất cả các mẫu xe và tất cả các loại động cơ" đều bị ảnh hưởng, với các đại lý nhận được hàng loạt khiếu nại giống hệt nhau.

Trong nước, những lời đồn đoán đã lan truyền. Tờ Moscow Times dẫn lời một đại diện đại lý cho biết: "Có thể việc này được thực hiện một cách cố ý." Đáng chú ý, họ cũng thừa nhận rằng hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nào ủng hộ giả thuyết đó.

Chi nhánh Porsche tại Nga đã từ chối bình luận, và trụ sở chính toàn cầu của hãng xe này cũng chưa đưa ra tuyên bố nào về tình hình.

Hiện tại, các thợ máy được giao nhiệm vụ chẩn đoán những chiếc xe có vẻ hoàn toàn bình thường nhưng lại không nổ máy. Chủ xe cho biết sự cố xảy ra đột ngột và không thể đoán trước.

Những người khác nói rằng xe của họ chết máy chỉ vài phút sau khi khởi động. Một số người thậm chí còn tháo cả giắc cắm của hệ thống báo động để cố gắng vô hiệu hóa hoàn toàn. Một số người báo cáo rằng họ đã khởi động được xe sau khi tháo ắc quy ít nhất mười giờ.

Porsche đã ngừng giao xe mới cho Nga sau khu xung đột giữa nước này và Ukraine nổ ra, nhưng những chiếc xe của thương hiệu này vẫn tiếp tục được phân phối rộng rãi trong giới khách hàng giàu có.

Giờ đây, những chủ xe này đang chen chúc tại các trung tâm dịch vụ và bãi kéo xe, tin rằng xe của họ đã bị mất tín hiệu vệ tinh hoặc một nguyên nhân nào đó cố ý hơn. Hiện tại, vẫn chưa có cách khắc phục nào được đảm bảo, và số lượng xe Porsche bị mắc kẹt vẫn tiếp tục tăng trên khắp đất nước.