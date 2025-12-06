Ông Putin: ‘Mỹ còn mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không?’

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cung cấp "các chuyến hàng nhiên liệu không bị gián đoạn" cho Ấn Độ, trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc New Delhi từ bỏ việc nhập khẩu dầu mỏ của nước này.

Ông Putin đã đưa ra lời đề nghị này trong bài phát biểu chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Sáu (5/12), một phần trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine toàn diện vào năm 2022, dẫn đến các lệnh trừng phạt rộng rãi.

Các lệnh trừng phạt đã buộc Nga phải tìm kiếm khách hàng mới cho hoạt động xuất khẩu của mình. Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu thô lớn thứ hai của Nga, sau Trung Quốc, với báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch có trụ sở tại Phần Lan cho thấy Ấn Độ đã mua 38% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga trong tháng 10.

Vào tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ bị áp thuế 25% vì mua dầu của Nga vào tháng 8. Điều này đẩy Ấn Độ vào thế khó khi nước này có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, đồng thời cũng phụ thuộc vào Nga về nhiên liệu và khả năng tiếp cận thiết bị quân sự.

Ông Putin đã đặt câu hỏi về áp lực của Mỹ đối với Ấn Độ trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Ấn Độ hôm thứ Năm (4/12). Ông Putin cho biết Mỹ vẫn mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga cho các nhà máy điện hạt nhân của mình, đồng thời nói thêm: "Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không được hưởng đặc quyền tương tự?"

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Ấn Độ đã cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng các chuyên gia nói với CNBC rằng đây có thể chỉ là xu hướng tạm thời. Ngoài dầu thô, Rosatom của Nga cũng đang cung cấp lò phản ứng và nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân Kudankulam của Ấn Độ ở Tamil Nadu, với tổng công suất 6000 MW.

Tổng thống Nga cho biết Ấn Độ và Nga có quan hệ đối tác năng lượng, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow là nhà cung cấp đáng tin cậy "dầu, khí đốt, than đá và mọi thứ cần thiết cho sự phát triển năng lượng của Ấn Độ".

Tháng trước, Ấn Độ đã công bố một "thỏa thuận lịch sử" với Washington, trong đó các công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ đã ký một thỏa thuận có thời hạn một năm để nhập khẩu khoảng 2,2 triệu tấn khí dầu mỏ hóa lỏng mỗi năm từ Hoa Kỳ.