Hãng xe xây nhà máy ở Hưng Yên sẽ mở rộng mạng lưới robotaxi ra toàn cầu, Việt Nam có nằm trong kế hoạch?

Robotaxi là loại hình dịch vụ tương tự taxi công nghệ như Grab hay Xanh SM tại Việt Nam.

Robotaxi không cần tài xế tự cầm lái. Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong xe sẽ đảm nhận hoàn toàn việc lái xe. Những chiếc robotaxi được trang bị nhiều loại cảm biến như camera, radar, và công nghệ LiDAR (một loại công nghệ dùng tia laser để đo khoảng cách và tạo bản đồ 3D).

Một chiếc robotaxi đang di chuyển trên đường phố Trung Quốc.

Các thiết bị này giúp xe định vị chính xác trên đường, bao gồm việc phát hiện lưu thông, chướng ngại vật và xử lý các tình huống bất ngờ thường gặp trong giao thông thành phố. Robotaxi thường được phát triển dựa trên công nghệ xe điện (EV).

Theo Car News China﻿, Geely đang có kế hoạch phát triển mạng lưới robotaxi ra toàn cầu thông qua nền tảng gọi xe Caocao Mobility. Đây là nền tảng được thành lập bởi Tập đoàn Geely Holding vào năm 2015, hoạt động như một "hệ sinh thái chia sẻ xe năng lượng mới".

Ông Gong Xin, Tổng giám đốc điều hành của Caocao Mobility, đã công bố kế hoạch thành lập năm trung tâm hoạt động toàn cầu của công ty trong thập kỷ tới.

Một chiếc robotaxi thuộc nền tảng Caocao Mobility.

Hãng đặt mục tiêu mở rộng dịch vụ robotaxi đến 100 thành phố trên toàn thế giới, hứa hẹn mang lại tổng giá trị giao dịch gộp (GTV) là 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ USD).

Trung tâm Vận tải Thông minh Xanh (Green Smart Transit Hub) mới đi vào hoạt động là một cơ sở được thiết kế để phục vụ hoạt động của robotaxi.

Ông Gong Xin đã trình bày chi tiết các chức năng tích hợp của trung tâm này, bao gồm, tự động thay pin, tự động vệ sinh, dọn dẹp nội thất xe, điều phối thông minh và tự động thanh toán.

Mô hình Trung tâm Vận chuyển Thông minh Xanh.

Trung tâm này được trang bị bệ hạ cánh eVTOL (cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện) và sạc dự phòng, đặt nền móng cho cơ sở hạ tầng giao thông đô thị trong tương lai.

Caocao Mobility cũng đã vạch ra lộ trình phát triển "ba bước" cho mảng kinh doanh Robotaxi.

Giai đoạn đầu tập trung vào việc xác minh công nghệ và vận hành thử nghiệm quy mô nhỏ.

Giai đoạn hiện tại bao gồm quá trình chuyển đổi quan trọng từ vận hành có tài xế an toàn sang vận hành hoàn toàn không người lái, đồng thời khám phá mô hình lai giữa xe tự lái và xe do con người điều khiển.

Bản vẽ của Trung tâm Vận chuyển Thông minh Xanh.

Tại Việt Nam, khái niệm về robotaxi còn rất mới mẻ và hầu như ít người biết đến loại hình dịch vụ này.

Trong khi đó ở một số quốc gia khác thuộc EU, Trung Quốc và Hoa Kỳ, robotaxi đang dần được phổ biến nhiều hơn. Waymo, công ty xe tự lái của Google thuộc Alphabet, là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực robotaxi. Công ty này lần đầu cung cấp dịch vụ gọi xe không người lái cho công chúng vào năm 2020.﻿

Với việc hãng xe Geely đang bắt tay với Tasco Auto phân phối xe tại thị trường Việt Nam và có kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp xe, có thể kỳ vọng loại hình dịch vụ mới này sẽ xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai còn hiện tại, chưa có bất cứ thông tin nào cho thấy robotaxi của Geely sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam.