Khung hình hiếm có ở VinFuture 2025: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai con trai chọn phụ kiện giống hệt nhau

Tối 5/12, Lễ trao giải VinFuture 2025 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội. Giải thưởng Chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD được trao cho "Những khám phá và phát triển vắc-xin HPV nhằm phòng ngừa các khối u do vi-rút papilloma gây ra ở người". Giải thưởng này được trao cho 4 nhà khoa học người Mỹ là TS Douglas R Lowy, TS John T Schiller, TS Aimée R Kreimer và GS Maura Gillison.

Ba giải Đặc biệt VinFuture 2025 vinh danh các công trình: "Những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống"; "Phát hiện gen BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồng trứng" và "Những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới".

4 công trình được vinh danh tại Lễ trao giải VinFuture 2025 đã xuất sắc vượt qua hơn 1.700 đề cử ấn tượng đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngoài thông tin về 4 công trình được vinh danh, Lễ trao giải VinFuture 2025 còn gây ấn tượng mạnh với nhiều màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng với giọng ca của nữ ca sĩ nổi tiếng Alicia Keys, nam ca sĩ Đức Phúc… Đặc biệt, Lễ trao giải lần thứ 5 của VinFuture còn có nhiều hình ảnh đắt giá và ấn tượng về gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng nhất tại Lễ trao giải VinFuture 2025.

