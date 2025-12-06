Giá cà phê hôm nay 6-12: Thêm tuần buồn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 6-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 7-56 USD/tấn; Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 1,47%-1,64%.

Robusta giảm nguyên tuần

Cụ thể, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 7 USD/tấn, còn 4.295 USD/tấn, tương đương 112.300 đồng/kg.

Như vậy, suốt 5 phiên giao dịch tuần này, giá Robusta tham chiếu đều giảm, tổng cộng giảm 270 USD/tấn, tương đương 5,9%.

Robusta giao tháng 1-2026 giảm mạnh vào đầu tuần

Còn giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 120 USD/tấn, còn 8.260 USD/tấn; so với cuối tuần trước giảm 140 USD/tấn, tương đương giảm 1,67%.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ có một phiên điều chỉnh nhẹ từ mức 103.900 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hôm qua, giá cà phê trong nước đã hồi phục nhẹ, tăng bình quân 200 – 500 đồng/kg để mua được hàng từ nông dân.

Việt Nam đang thu hoạch cà phê rộ

Đâu là lý do?

Giá cà phê giảm tuần này bên cạnh lý do Việt Nam đang thu hoạch, nguồn cung dồi dào thì đồng Real Brazil giảm giá so với USD cũng khiến giá cà phê tính theo USD giảm.

Lý do lớn không kém là gần như chắc chắn Liên minh châu Âu sẽ hoãn Đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) thêm một năm nữa.

Điều này khiến cho lợi thế cạnh tranh của cà phê Việt Nam với các đối thủ ở tiêu chí này bị hoãn.

Vừa qua, Việt Nam được chính thức phân loại là quốc gia "rủi ro thấp" (low-risk) theo EUDR nên các mặt hàng nông, lâm sản – trong đó có cà phê sẽ được áp dụng thủ tục kiểm soát đơn giản hơn trong khi các đối thủ.

Để đáp ứng EUDR, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư khá nhiều và trở thành đầu tư sớm so với quy định bắt buộc.



