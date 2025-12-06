Các chuyên gia hội tụ tại World Tea Fest để đối thoại về trà: Trà sẽ tiếp tục là cây cầu mang lại sức khỏe, văn hóa, đối thoại, giáo dục và sự thịnh vượng cho cộng đồng

Chương trình quy tụ các diễn giả uy tín hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu trà học, văn hóa, y học, kinh tế đến ngoại giao quốc tế. Trong đó có Ông Hoàng Vĩnh Long - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam; BS CKI Trần Ngô Phúc Quân - Giám đốc vận hành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; Tiến sĩ Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế cùng các chuyên gia Trà học Trịnh Quang Dũng và các học giả, họa sĩ nổi tiếng khác…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Mori Kazuki - CEO Công ty CP Chè Lâm Đồng cho biết, Hội nghị năm nay vinh dự được đón tiếp những chuyên gia hàng đầu đang hoạt động ở tuyến đầu của nhiều lĩnh vực: y học, học thuật, ngoại giao, công nghiệp trà, nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, tài chính… Tất cả cùng hội tụ nơi đây với một điểm chung – tình yêu và sự quan tâm dành cho trà. Một diễn đàn quy tụ đa dạng chuyên gia đến từ nhiều ngành như thế này, xoay quanh chủ đề duy nhất là "trà", là cơ hội vô cùng quý giá – không chỉ của Việt Nam, mà còn của thế giới.

Ông Mori cũng chia sẻ, trong hành trình làm việc giữa Nhật Bản, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, ông càng thấm thía sâu sắc rằng: Trà mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ – sức mạnh kết nối giữa con người với con người. Những mối duyên, những sự gặp gỡ mà có lẽ nếu không nhờ trà, chúng ta sẽ không bao giờ có được — đều trở thành những kỷ niệm đáng trân trọng. Dù khác biệt về văn hóa, tôn giáo, quan điểm hay giá trị sống, chỉ cần cùng ngồi xuống bên một chén trà, con người có thể mở lòng, lắng nghe, và thấu hiểu nhau. Chính vì vậy, ông luôn tin rằng Trà là thức uống mang theo tinh thần hòa bình.

Trong suốt chiều dài lịch sử, trà đã góp phần tạo nên những không gian đối thoại, là biểu tượng của sự thấu hiểu, của tình hữu nghị vượt qua ranh giới quốc gia. Đây chính là di sản văn hóa chung mà nhân loại đã cùng nhau gìn giữ. Tuy nhiên ngày nay, giá trị ấy không còn tự nhiên được duy trì như trước.

Biến đổi khí hậu, sự giảm dân số ở nông thôn, thanh niên rời bỏ ngành nông nghiệp, cùng những biến động của thời đại — tất cả đang khiến văn hóa trà, tri thức trà, và sức mạnh kết nối của trà dần bị phai nhạt.

Chính vì vậy, theo ông Mori, những người đang sống trong thời đại này có trách nhiệm tiếp nối, tái tạo và truyền lại giá trị của trà theo cách phù hợp với tương lai. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải: Truyền tải một cách tinh tế những gì đẹp nhất của trà; Gìn giữ và trao truyền văn hóa trà cho thế hệ mai sau; Và đặc biệt, tạo ra môi trường để những người làm trà có thể sống tốt và hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi những nỗ lực này được kết nối, tin rằng trà sẽ tiếp tục là cây cầu mang lại sức khỏe, văn hóa, đối thoại, giáo dục và sự thịnh vượng cho cộng đồng — mở ra con đường hướng đến một tương lai hòa bình và bền vững hơn.

Ông Mori Kazuki - CEO Công ty CP Chè Lâm Đồng

Tea Summit gồm hai phiên chuyên sâu: phiên sáng với chủ đề "Trà - thức uống của tương lai" và phiên chiều "5000 năm văn minh trà Việt - nghiên cứu, tác giả và tác phẩm".



Trong phiên sáng, các diễn giả và khách mời tập trung phân tích triển vọng của ngành trà Việt Nam và thế giới, nhận diện xu hướng tiêu dùng mới, giá trị kinh tế của các sản phẩm trà, đồng thời bàn luận về vai trò ngày càng quan trọng của trà trong sức khỏe, giao thương và ngoại giao văn hóa hiện đại.

Ở chủ đề "Trà - sự lựa chọn vì một tương lai khỏe đẹp" và "Trà ngoại giao - biểu tượng văn hóa toàn cầu", TS.BS Phạm Hồng Hà, Nhà Trà học Trịnh Quang Dũng và Tiến sĩ Nguyễn Phước Hải Trung… đã đưa ra cái nhìn toàn diện về sản xuất, tiêu dùng chè trong nước và quốc tế, qua đó chỉ ra những cơ hội phát triển mới cho ngành chè Việt. Các diễn giả cũng phân tích tác dụng của trà đối với sức khỏe, đặc biệt là mối liên hệ giữa thói quen uống trà và tuổi thọ cao của người Nhật.

Phiên sáng còn gồm phần thảo luận "Trà thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững", nơi các chuyên gia làm rõ các chủ đề như nông nghiệp tái sinh, nông - lâm kết hợp, trung hòa carbon, quản lý rừng trà cổ thụ, canh tác bền vững, tài chính xanh và cơ hội từ kinh tế xanh. Các mô hình thành công quốc tế và dự báo tương lai ngành nông nghiệp trà trong bối cảnh biến đổi khí hậu cũng được chia sẻ tại đây.

Buổi chiều cùng ngày, Tea Summit mở ra hành trình khám phá lịch sử và giá trị văn minh trà Việt với phiên "5000 năm văn minh trà Việt - nghiên cứu, tác giả và tác phẩm" bao gồm chuỗi hoạt động giàu học thuật, vừa giàu tính nghệ thuật. Điểm nhấn là giới thiếu, ra mắt công trình "5000 năm văn minh trà Việt" của tác giả Trịnh Quang Dũng, ghi lại hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5.000 năm của người Việt.

Tác phẩm 844 trang này được đánh giá là dấu mốc học thuật quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của trà Việt trên bản đồ trà thế giới. Cùng với đó, không gian triển lãm chuyên đề cũng được mở cửa, trưng bày bản thảo, tư liệu nghiên cứu và dành tặng sách cho khách tham dự.

Đặc biệt, họa sĩ Trịnh Quang Vũ trình làng tác phẩm hội họa Lịch sử trà Việt, tái hiện hành trình của cây trà qua các thời kỳ dưới góc nhìn mỹ thuật. Những tác phẩm của ông bổ sung một lát cắt cảm xúc cho bức tranh văn minh trà, đem lại sự hòa quyện giữa nghệ thuật tạo hình và tư liệu văn hóa.

Đáng chú ý, công trình nghiên cứu Nguồn gốc trà thế giới của học giả Nhật Bản Matsushita Satoru, kết tinh từ hơn 70 năm khảo sát và điền dã khắp các vùng trà trên toàn cầu cũng được giới thiệu tại sự kiện. Đặc biệt, đại diện ủy thác của tác giả – Mr. Goto Hirosato đã trao tặng cho Ban tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 bộ ảnh quý ghi lại toàn bộ hành trình nghiên cứu kéo dài bảy thập kỷ. Món quà này không chỉ mang giá trị tư liệu hiếm có mà còn thể hiện sự kết nối học thuật sâu sắc giữa Việt Nam và cộng đồng nghiên cứu trà thế giới.

Những chia sẻ từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, nghệ thuật, nông nghiệp và văn hóa được kỳ vọng tạo nên một bức tranh toàn diện về hành trình di sản và tương lai của trà Việt. Với nội dung đa chiều và sự tham gia của nhiều diễn giả hàng đầu, Tea Summit trở thành điểm nhấn quan trọng của Lễ hội Trà Quốc tế 2025, đồng thời mở ra các hướng tiếp cận mới cho sự phát triển bền vững của ngành trà trong bối cảnh toàn cầu hóa.