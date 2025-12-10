Khó tin: Việt Nam chi hơn 23 triệu USD để nhập khẩu ớt

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã chi 2,44 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều mặt hàng có tưởng chừng là thế mạnh của Việt Nam với nguồn cung dồi dào, không chỉ đủ tiêu dùng mà còn xuất khẩu nay lại nhập khá nhiều.

Nổi bật phải kể đến ớt tươi khi 10 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã chi đến gần 15,5 triệu USD để nhập khẩu; tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 10-2025, thời điểm Việt Nam bị ảnh hưởng mưa bão nhiều, các vùng trồng ớt bị hư hại, Việt Nam chi đến gần 2,05 triệu USD nhập khẩu ớt tươi, tăng 125% so với tháng 10-2024.

Ớt tươi Trung Quốc rất giống ớt Việt Nam

Ngoài ra, 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam còn chi hơn 8 triệu USD để nhập khẩu ớt chế biến, tính chung về nhập khẩu ớt lên đến 23,5 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, 10 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 95,2 triệu USD ớt các loại, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, về tổng thể, Việt Nam vẫn là nước xuất siêu về ớt, việc nhập khẩu chỉ diễn ra ở những thời điểm mà hàng nội địa bị hụt.

Giá ớt bán lẻ hiện tại ở mức đến 150.000 đồng/kg, giá sỉ 130.000/kg trong khi thời điểm vào mùa, không tính lúc giá dội chợ chỉ khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg.

Ớt tươi Trung Quốc ở chợ đầu mối Thủ Đức - TP HCM

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM, ớt ngoại chủ yếu đến từ Trung Quốc - các thương nhân sẽ điều hàng về khi giá có sự chênh lệch lớn.

Ngoài ớt, một số mặt hàng vốn là lợi thế xuất khẩu của Việt Nam cũng có tình trạng nhập khẩu mạnh 10 tháng đầu năm gồm: dừa tăng 342%, cau tăng 312%, sầu riêng 146%.



